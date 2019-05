Google rilascia una nuova versione beta dell’SDK di Google Maps | ma la volpe guida in AR

tuttoandroid

(Di venerdì 10 maggio 2019) Gli ingegneri del gigante tecnologico di Mountain View hanno lavorato per mesi per ridefinire e migliorare unadiSDK per Android. Oltre ai miglioramenti delle prestazioni e all'accesso più rapido alle nuove funzionalità, questo nuovo SDKdovrebbe comportare una riduzione del 60% del consumo di dati relativi aper l'utente finale, oltre a una stabilità migliorata.non ha nemmeno intenzione di rinunciare allain AR cheva gli utenti durante la navigazione, ma al momento l'animale non è ancora abbastanza furbo. L'articolounadell’SDK di, ma lain AR non è ancora abbastanza furba proviene da TuttoAndroid.

