Gattuso non vuole distrazioni | ' Pensiamo solo a noi stessi'

Milan - Salvini tende la mano a Gattuso : “lo adoro e gli offrirò una cena. Bakayoko? Lui non è invitato” : Il ministro dell’Interno è tornato a parlare del Milan, tendendo la mano a Gattuso e voltando le spalle a Bakayoko Il Milan gli sta a cuore, per questo motivo Matteo Salvini non perde occasione per esprimere il proprio pensiero sulla situazione dei rossoneri. Spada/LaPresse Dopo il successo ottenuto sul Bologna, il ministro dell’Interno ha teso la mano a Gattuso a margine di un convegno svolto a Milano: “lo adoro e il 27 ...

Milan - la verità di Bakayoko sullo scontro con Gattuso : “non volevo entrare? Falso! Ecco cos’è accaduto” : Tiemouè Bakayoko dà la sua versione dei fatti in merito allo scontro con Gattuso tramite Twitter: il francese chiarisce la sua posizione e spiega di non aver mai rifiutato di entrare Quanto accaduto ieri notte sulla panchina del Milan ha avuto del clamoroso. Infortunatosi Biglia, Gattuso ha chiesto a Bakayoko di riscaldarsi per entrare in campo, ma il francese sembra aver preso la richiesta del suo allenatore in malo modo. Troppo tempo ...

Lite Gattuso-Bakayoko - il francese non ci sta : la sua versione dei fatti [FOTO] : Tiemoué Bakayoko rompe il silenzio dopo il battibecco di ieri sera in panchina con Gattuso. Il centrocampista del Milan racconta la sua versione dei fatti su Twitter: “Anche partendo dalla panchina ero pronto a dare il 200%, anche per soli 5 minuti. Quando Lucas si è fatto male, mi è stato chiesto di prepararmi in caso di cambio e l’ho fatto subito, sono andato a scaldarmi per 2-3 minuti. Successivamente sono stato richiamato ...

Milan - lite Gattuso-Bakayoko : il francese non vuole entrare e insulta l'allenatore : Un battibecco tra Gattuso e Bakayoko anima la panchina del Milan durante il posticipo con il Bologna. Al 26' Biglia chiede il cambio per un colpo alla schiena, Gattuso invita Bakayoko ad entrare ma - ...

Milan - Gattuso non si dimetterà : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Milan se vorrà cambiare allenatore in estate dovrà esonerare e continuare a pagare Gennaro Gattuso . Il tecnico rossonero, infatti, ha già comunicato alla società che non presenterà le ...

Milan - Gattuso : «Le dimissioni non esistono - ho due anni di contratto» : Io spento? La mia storia la conoscete, posso essere un uomo spento? Non mollo e lotto come ho sempre fatto, se no starei a casa con i miei figli e i miei cani in giro per il mondo. È solo un momento ...

Milan - Gattuso mette le cose in chiaro : “la parola dimissioni per me non esiste - l’obiettivo è la Champions” : L’allenatore del Milan ha sottolineato come non rassegnerà le sue dimissioni, anche in caso di sconfitta con il Bologna “Ho due anni di contratto, la parola dimissioni per me non esiste, il mio unico obiettivo è andare in Champions League e il resto non conta nulla“. L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, si esprime così in merito al suo futuro sulla panchina rossonera, sempre più traballante dopo gli ultimi ...

Milan - Gattuso : "Non mi dimetto - ho due anni di contratto. Ritiro? Scelta mia" : Sfida delicata domani sera per il Milan contro il Bologna. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per continuare a credere nella Champions, come riconosce il tecnico Gattuso nella conferenza stampa ...

Milan – Via non solo Gattuso - sarà rivoluzione tecnica : si pensa a un dirigente importante - Leonardo trema : La sua presenza è costante, forte, importante. In questi giorni delicati Leonardo, come da normale compito di ogni dirigente, sta seguendo la squadra curando nel minimo dettagli ogni situazione che potrebbe destabilizzare l’ambiente. Ha seguito la vicenda Gattuso, confermato fino a fine stagione, ma siamo sicuri che lui sarà ancora in rossonero? Domanda che si pone la Gazzetta dello Sport nelle sue pagine odierne. La società starebbe ...

Milan - Gattuso si sfoga : “Non c’è più rispetto delle regole. Ai miei tempi…” : Milan Gattuso – E’ un fiume in piena Gennaro Gattuso. Il tecnico dei rossoneri è tornato a parlare dopo il brutto periodo che stanno attraversando i suoi. Gattuso ha parlato a margine della presentazione di un libro e ha espresso tutta la sua rabbia per il momento negativo della sua squadra: “Oggi è un’epoca diversa. […] L'articolo Milan, Gattuso si sfoga: “Non c’è più rispetto delle regole. Ai miei ...

Pellegatti : Ecco perchè Gattuso non ha fatto la fine di Liedholm - : Corsi e ricorsi storici anche nel calcio. Per Carlo Pellegatti la situazione attuale del Milan ricorda quella del 1987, quando i rossoneri allo sbando dopo la sconfitta con l'Avellino a 5 giornate ...

Milan - la Champions si allontana. Ma non è tutta colpa di Gattuso : MilanO - Americà, facce Tarzan. Questo chiedeva a Gattuso, dopo la sconfitta col Torino che probabilmente ha tolto al Milan la zona Champions e a lui il futuro sulla panchina rossonera, la variegata ...

Milan - Scaroni bacchetta la squadra : 'il futuro di Gattuso non mi compete - ma senza Champions...' : Fabio Ferrari/LaPresse Il presidente Scaroni ha parlato a Radio Anch'io lo Sport della situazione che sta vivendo il club, sottolineando come l'eventuale fallimento del quarto posto potrebbe ...

Milan - Seedorf interviene in difesa di Gattuso : “esonerarlo non sarebbe la giusta soluzione al problema” : L’attuale ct del Camerun ha parlato della situazione del Milan, esprimendo il proprio parere anche sulla posizione di Gattuso “Il Milan deve continuare a crederci, nessuno pensava di fare uno slancio e di staccarsi di 10 punti, per chiunque andare a Torino è sempre complicato. La strada per il Milan non è cambiata dopo il risultato di ieri, è stata una partita complicata anche se nel primo tempo i rossoneri sono stati in ...