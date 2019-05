Esentate dal taglio le pensioni da cumulo o quelle interamente contributive

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Si fa un gran parlare didelled’oro perché da giugno sortirà effetto quanto previsto con la legge di Bilancio dal governo Conte. La legge 145/2018 infatti ha stabilito un contributo di solidarietà da gennaio 2019 a dicembre 2023 su tutte leche, comprese le tredicesime, siano di importo lordo superiore a 100.000 euro annui. Con una recentissima circolare (la n° 62 del 7 maggio 2019), l’Inps ha confermato il contributo di solidarietà che verrà prelevato sulleda giugno, con arretrati dovuti dai pensionati con decorrenza gennaio. Si tratta degli ormai famosi tagli sulled’oro, vero must del Movimento 5 Stelle, provvedimento inserito nel contratto di governo con la Lega e messo in atto con l’ultima legge di Stabilità. Sul contributo dovuto, a scaglioni progressivi e parametrato all’importo della pensione che si va a colpire, si sa tutto o quasi. ...

angeloSica1965 : Scontrino fiscale elettronico dal 1° luglio: le categorie esentate | Cosa cambia per clienti e commercianti - GisellaPagano : Scontrino fiscale elettronico dal 1° luglio: le categorie esentate | Cosa cambia per clienti e commercianti - 83parallelo : Scontrino fiscale elettronico dal 1° luglio: le categorie esentate | Cosa cambia per clienti e commercianti -