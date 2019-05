Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2019 ore 09 | 45

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) VIABILITA’DEL 8 MAGGIOORE 9.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITA’ DELLA; ASUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E POI CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, IN ESTERNA CODE TRA AURELIA E OSTIENSE, POI INCOLONNAMENTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN ENTRATA ATORCERVARA ALLA TANGENZIALE EST, IN SENSO OPPOSTO RALLENTAMENTIO SEMPRE DA TORCERVARA AL RACCORDO SULLAFIUMICINO VERSO, INCOLONNAMENTI SULLA COMPLANARE D’IMMISSIONE AL RACCORDO E POI CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SEMPRE IN ENTRATA ATROVIAMO CODE SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA LABARO E VIA DUE PONTI, SULLA SALARIA CODE TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA. CODE A TRATTI SULLA CASILINA DA FINOCCHIO A ...

