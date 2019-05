U&D | la De Filippi replica furiosa alle accuse di Dagospia | ' Nessun copione'

U&D - ex corteggiatore dice che c'è un copione nel talk : la De Filippi lo vuole denunciare : Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D'Urso. Nel corso della trasmissione si è parlato del caso Pamela Prati e del matrimonio rimandato. Tra gli ospiti è stato presente in collegamento anche Roberto D'Agostino di Dagospia, che nel corso del talk ha detto che il matrimonio della Prati è tutta una messa in scena, così come lo è Uomini e Donne o Forum. A difendere la trasmissione della De Filippi ci ha pensato Karina ...

Anticipazioni U&D : Maria De Filippi annulla le scelte serali : Molto presto i tre tronisti in gioco, Andea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, saranno chiamati a compiere la tanto attesa scelta. Il pubblico da casa, quindi, aveva iniziato a chiedersi se ci sarebbe stato nuovamente l'appuntamento nel castello, così come è accaduto per Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo. Ebbene, finalmente, è giunta la verità in merito alla questione. Maria De Filippi ha deciso di annullare le scelte serali per questa ...

Il cavaliere Ronza di U&D cacciato da Maria De Filippi nella puntata di ieri : Maria De Filippi, notissima conduttrice del programma di Canale 5 'Uomini e Donne', si è sempre battuta per il rispetto e la difesa dei suoi collaboratori che lavorano quotidianamente per la realizzazione delle sue trasmissioni. Proprio nella puntata in onda ieri abbiamo visto che la donna ha deciso di cacciare dal reality Gian Battista a seguito di un suo comportamento sbagliato nei confronti di una collaboratrice del programma. Gianni racconta ...

Gossip U&D - Andrea Cerioli e la verità su Maria De Filippi : 'Non devo sviolinare nessuno' : Andrea Cerioli è stato sicuramente uno dei tronisti più amati dell'ultima edizione di Uomini e donne, la popolare trasmissione di Maria De Filippi, dove è riuscito a trovare nuovamente l'amore. E in queste ore Andrea ha scelto di rispondere alle domande dei tantissimi fan che gli sono state fatte sui social, tra cui quelle inerenti il suo rapporto con Maria De Filippi, la padrona di casa della trasmissione pomeridiana Mediaset che per ben due ...

U&D - nella puntata in onda oggi la De Filippi ha cacciato Gian Battista (VIDEO) : Nel corso della puntata di Uomini e Donne, che è appena andata in onda, si è visto il momento tanto atteso in cui Maria De Filippi ha cacciato Gian Battista dallo studio. Gianni Sperti, ad un certo punto, ha accusato Gian Battista Ronza di aver spintonato una collaboratrice del programma. Ovviamente Gian Battista ha incominciato a dimenarsi, chiedendo di far entrare in studio la persona in questione. La collaboratrice ha, dunque, ha raccontato ...

U&D : Maria De Filippi butta fuori Gian Battista : Oggi andrà in onda l'ormai celebre show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, nel suo terzo ed ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono over. Stando alle anticipazioni che trapelano online, nella puntata odierna, pare che Maria De Filippi sarà costretta a cacciare via dalla trasmissione il cavaliere Gian Battista Ronza. Uomini e Donne: ecco perché Gian Battista Ronza uscirà dalla trasmissione Secondo le ultime anticipazioni ...

U&D Over - Maria De Filippi tra Riccardo e Ida : 'A lui fa star male non essere amato' : La puntata di martedì 26 marzo del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne Trono Over ha visto ancora una volta protagonisti il cavaliere Riccardo Guarnieri e la dama Ida Platano, che ribadisce il fatto che il suo cuore non ha mai smesso di battere per il pugliese. Dopo la rottura con Ida, il cavaliere è tornato al Trono Over per voltare pagina e conoscere nuove dame, come Tiziana, che però nel corso dell'ultima ...

Spoiler U&D - Gian Battista spinge una collaboratrice della De Filippi e viene cacciato : Gian Battista Rozza del Trono Over di Uomini e Donne ha fatto nuovamente perdere le staffe alla padrona di casa, Maria De Filippi. Ricordiamo che circa un mese fa era stato al centro di una polemica, per essersi accordato con Claire, dama del parterre femminile. Le immagini dei due che decidevano il comportamento da tenere in studio, sono state mandate all'opinionista Gianni Sperti e, poi, trasmesse in studio. La De Filippi, però, non se l'ha ...

