laragnatelanews

(Di giovedì 9 maggio 2019)è una delle start-up statunitensi più innovative degli ultimi anni, nata a San Francisco e riuscita in pochi anni a contribuire in maniera evidente alla diffusione di soluzioni di mobilità alternative nelle principali città del mondo. Il servizio principale fornito daconsente di prenotare automobili con autista per raggiungere la propria destinazione. Ma la crescita esponenziale dell’azienda a livello globale ha portato ad una diversificazione dell’offerta che comprende oggi molti altri servizi utili per la mobilità urbana e non solo. Questi giorni perrappresentano un periodo piuttosto importante e delicato. L’azienda guidata dal CEO Dara Khosrowshahi si appresta a lanciare l’IPO che permetterà addi essere finalmente quotata in. Ma nel frattempo, per l’, trapelanomolto interessanti che riguardano il futuro ...

laragnatelanews : Uber: indiscrezioni sul lancio di JUMP in Italia e quotazione in borsa imminente - evyna : Uber: indiscrezioni sul lancio di JUMP in Italia e quotazione in borsa imminente -