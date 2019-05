MediasetTgcom24 : Usa sequestrano una nave della Corea del Nord: 'Violate sanzioni' #usa - E_Scagliusi : Con le nostre modifiche al #CodiceDellaStrada mettiamo al centro la sicurezza delle persone! Sanzioni più severe pe… - TelevideoRai101 : Sanzioni,Usa sequestrano nave Nordcorea -

Torna a salire la tensione tra Washington e Pyongyang. Per la prima volta le autorità americane hanno sequestrato unanord coreana usata per l'esportazione di carbone e l'importazione di macchinari. L'accusa è di violazione delleinternazionali da parte del regime di Kim jong-un e di aver nascosto la provenienza dell'imbarcazione. La portacontainer è stata fermata in acque indonesiane.(Di giovedì 9 maggio 2019)