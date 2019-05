Ponte Sisto | Imen fu uccisa | un video inchioda il killer della ex campionessa

Cadavere donna sotto Ponte Sisto : si indaga per omicidio colposo : Roma – La Procura di Roma indaga per omicidio colposo in relazione alla 37enne tunisina, Imen Chatbouri, il cui corpo senza vita e’ stato trovato ieri sotto Ponte Sisto, lato via Giulia, poco prima delle 11. I magistrati inquirenti hanno dato incarico per eseguire l’autopsia sul corpo della donna. L'articolo Cadavere donna sotto Ponte Sisto: si indaga per omicidio colposo proviene da RomaDailyNews.

Giallo a Ponte Sisto : trovata morta lungo il Tevere un'atleta tunisina : È Giallo a Roma. Ieri mattina, giovedì 2 maggio, lungo la banchina del Tevere, all'altezza di Ponte Sisto, è stato ritrovata morta Imen Chatbouri, atleta 37enne di origine tunisina, ex campionessa di eptatlon. Sembra che sul suo corpo non siano stati rinvenuti segni d'aggressione. Sul volto, però, come riportato anche dal Corriere della Sera, aveva una profonda contusione. Per ora, gli inquirenti, non escludono alcuna pista. Sarà l'autopsia in ...

