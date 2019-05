Piccolo | bus fermi perché non rispettano requisiti Euro6 | Meleo assessore immobilismo

Piccolo : bus israeliani bloccati in depositi perché sono Euro5 e non Euro6 : Roma – I 70 bus presi a noleggio da Atac dopo 10 anni di onorato servizio a Tel Aviv, in Israele, annunciati dalla sindaca Virginia Raggi, sono bloccati nei depositi di Salerno e di Roma e rischierebbero di non poter mai entrare in servizio. Il motivo? Per i veicoli, datati 2008, all’arrivo in Europa e’ scattata la procedura di reimmatricolazione: essendo Euro 5 e non Euro 6, pero’, non e’ possibile avviare una ...

Bus dirottato - Dybala manda un messaggio al Piccolo Rami : 'Sei un eroe' : Questa settimana in Italia si è verificato un fatto che ha molto colpito l'opinione pubblica. Infatti, un gruppo di bambini eroi è stato in grado di fermare quella che sarebbe potuta essere una terribile strage. Un folle a San Donato Milanese ha dirottato un pullman con a bordo dei giovani studenti e i loro insegnanti. Uno dei bambini eroi, si chiama Rami ed è stato colui che ha dato l'allarme, mettendosi in contatto telefonico con i ...

Bus dirottato : Dybala invita il Piccolo Rami allo Stadium : TORINO - Paulo Dybala regala una grande gioia al piccolo Rami , il bimbo, figlio di immigrati in Italia, che ha salvato i suoi compagni di scuola dal gesto di un folle che ha dirottato e incendiato un ...

Sequestro del bus - Dybala cuore d'oro : invita il Piccolo Rami allo Stadium : Da una tragedia sfiorata, e sventata, a una gioia che ricorderà per sempre. È la girandola di emozioni che sta provando il piccolo Rami, eroe del recente fatto di cronaca relativo al bus dirottato e incendiato a San Donato Milanese , che incontrerà Paulo Dybala. La Joya della Juventus, appena saputo della passione di Rami per il calcio e venuto a conoscenza del ...

Bus incendiato : Salvini 'provoca' il Piccolo Rami : 'Vuole lo Ius Soli? Si faccia eleggere' : "A Rami piace lo ius Soli? Potrà prendere questa decisione quando si farà fatto eleggere in Parlamento" Con questa battuta, che ha sollevato non poche critiche e polemiche (soprattutto sui social) il ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine del Forum di Confcommercio in programma oggi a Cernobbio, ha chiuso qualsiasi ipotesi di modifica della legge. La richiesta del ragazzino-eroe Rami Shehata, 14 anni il prossimo luglio, è nato in Italia ...

Bus sequestrato : la storia del Piccolo Nicolò - che si è offerto volontario come ostaggio : Mercoledì scorso, a Milano, un bus scolastico che stava portando degli studenti di una scuola media è stato dirottato e poi incendiato dall'autista, che ha spiegato di aver compiuto il folle gesto per avere un'eco internazionale e protestare contro le morti degli immigrati in mare. Per fortuna tutti i piccoli studenti sono riusciti ad uscire dal bus sani e salvi. Questo è stato possibile anche grazie alla prontezza di spirito e all'eroismo degli ...

La7 - Myrta Merlino e il Piccolo eroe dello scuolabus dirottato : «Riflessione sullo Ius soli» : L'Aria che Tira Adam è uno dei piccoli eroi che ieri, assieme ai Carabinieri, hanno permesso che il sequestro dello scuolabus non finisse in tragedia. Il bambino, nato in Italia da genitori marocchini, è intervenuto stamane a L’Aria che Tira assieme al padre Khalid per offrire la propria testimonianza. Su La7, però, non si è parlato solo della sventata strage: il fatto che il ragazzino non abbia la cittadinanza italiana (sebbene sia ...

Scuolabus : Di Maio - cittadinanza per meriti speciali al Piccolo Ramy : Concedere la cittadinanza per meriti speciali al piccolo Ramy, il bambino di nazionalità egiziana che ieri ha tolto il cellulare al dirottatore del bus a Milano permettendo ai suoi compagni di ...

Milano - Salvini e il Piccolo eroe sull'autobus con il senegalese : "Un miracolo" : Matteo Salvini condivide su Facebook la foto di uno dei bambini nel bus dato fuoco dall'invasato italo-senegalese a San Donato, a Milano. "Ousseynou Sy li ha legati e minacciati urlando: 'Da qui non esce vivo nessuno!'", ha scritto il vicepremier su Facebook. Qui ha condiviso il video di un piccolo

Piccolo : ennesimo bus a fuoco - ma Atac per Raggi sta risorgendo : Roma – “Un altro autobus e’ andato a fuoco questa notte a piazzale Clodio, e’ l’ennesimo ‘flambus’ dall’inizio del 2019. Da settimane la sindaca Raggi continua a ripetere che Atac sta rinascendo, di questo passo somigliera’ sempre piu’ all’araba fenice. Non possiamo augurarci che anche l’azienda capitolina come il mitico uccello riesca a risorgere dalle proprie ...