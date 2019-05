Occhiali da sole | i più desiderati dell’estate 2019

Audio - testo e traduzione di Looking For Stars degli Hooverphonic - parole al miele amaro con gli Occhiali da sole : Se non ci dicessero che si tratta della stessa band di Mad About You penseremmo che Looking For Stars degli Hooverphonic sia un nuovo brano dei nuovi The Gathering, specie per l'amarezza pop e la malinconia grondanti da ogni nota. Eppure ci troviamo di fronte al nuovo estratto dall'album omonimo, sì, perché Looking For Stars è la title-track dell'ultimo disco della band belga. L'Europa è così: crepuscolare e sdolcinata, ma mai scontata quando si ...