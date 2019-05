Nutraceutici attivi contro l’obesità

Blastingnews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Secondo l’ultimo rapporto dell'OMS il 39% della popolazione mondiale adulta è in sovrappeso, il 13% è obesa e le percentuali sono in costante aumento. I farmaci anti obesità presentano costi elevati e numerosi effetti avversi: l’Aminorex può provocare ipertensione polmonare, la Fenilpropanolamina l’ictus, la Sibutramina problemi cardiovascolari, il Rimonabant disordini neuro-psichiatrici. Pertanto sono fortemente richiesti agenti terapeutici sicuri, che possano ridurre il peso mediante diminuzione dell'appetito, o aumento di sazietà o di dispendio energetico. La ricerca si concentra sempre di più sullo studio di prodotti derivati ​​da piante, oltre che su modelli dietetici specifici; nell’ultima analisi pubblicata sulla rivista ‘Food and Function’ nel maggio 2019, i ricercatori della School of Nutrition della Chung Shan Medical University di Taiwan, hanno evidenziato l’effetto di alcuni ...

