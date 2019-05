Nba | Bucks primo finalista a Est

VIDEO Basket - Nba Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’incontro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

Basket - Nba Playoff 2019 : i Milwaukee Bucks volano sul 3-1 con Antetokounmpo - gli Houston Rockets raggiungono i Golden State Warriors sul 2-2 : La notte delle semifinali di Conference, in NBA, regala un verdetto che sembra avvicinarsi sempre di più e un altro che, invece, è in ogni caso rinviato alla sesta partita. Andiamo a vedere cos’è successo nei due incontri giocati stanotte. I Milwaukee Bucks vincono al TD Garden contro i Boston Celtics per 101-113 e si guadagnano la possibilità di tornare in finale di Eastern Conference a 18 anni dall’ultima volta (in cui furono i ...

Risultati Playoff Nba – La notte di Harden e Antetokounmpo : pari Rockets - 3-1 Bucks! : Gli Houston Rockets superano i Golden State Warriors grazie ad un super James Harden e rimettono la serie in parità, la prova di Antetokounmpo regala il 3-1 ai Bucks sui Celtics: i Risultati dei Playoff NBA Big match e grandi emozioni nella notte italiana per gli appassionati del basket NBA. Di scena due semifinali di Conference caldissime, capaci di regalare spettacolo e verdetti importanti. È la notte di James Harden che colleziona 38 ...

Playoff Nba - Boston-Milwaukee Gara-4 101-113 : Giannis dice 39 - i Bucks vanno sul 3-1 : Dopo gara-3, Giannis Antetokounmpo aveva detto che i Milwaukee Bucks avevano fatto "il loro lavoro" nel portare a casa almeno una vittoria da Boston, e che tutto quello che sarebbe arrivato in Gara-4 ...

Playoff Nba – Colpo Bucks a Boston - Antetokounmpo divino : ai Blazers servono 4 overtime per battere i Nuggets : I Milwaukee Bucks sbancano il TD Garden di Boston in Gara-3 grazie ad un super Antetokounmpo, vittoria dopo 4 overtime per i Blazers sui Nuggets: i risultati delle sfide dei Playoff NBA della notte Doppio grande appuntamento nella notte italiana con due semifinali di Conference. Si inizia ad Est con il big match Celtics-Bucks. Dopo le prime due gare, si spezza la parità in favore dei Bucks che si prendono la terza sfida grazie ad uno ...

Basket Nba playoff - Giannis lancia i Bucks sul 2-1 con Boston : Ha il corpo di un dio greco scolpito nell'ebano, la preponderanza fisica dei grandi centri del passato, la fame di chi non si sente ancora arrivato. Giannis Antetokounmpo scatena tutta la sua ira ...

Playoff Nba - Boston-Milwaukee gara-3 116-123 : Giannis inarrestabile - i Bucks vanno sul 2-1 : Boston Celtics-Milwaukee Bucks 116-123 Paul Pierce dopo gara-1 aveva detto che la serie tra Boston e Milwaukee era "già finita", ma forse non aveva considerato che potesse esserlo in favore dei Bucks ...

Playoff Nba - Brogdon ufficialmente 'out' per gara-3 - ma i Bucks sognano il ritorno : Sul report ufficiale compilato dalla lega alla vigilia di gara-3 tra Boston e Milwaukee ci sono tre lettere " "Out" " accanto al nome di Malcolm Brogdon, ma la point guard dei Bucks è in palestra che ...

Nba - la rinascita dei Bucks nel segno di Antetokounmpo : Dopo le 82 partite di regular season, la NBA sta entrando nel vivo della stagione, con le otto squadre rimaste in lotta per proseguire la propria strada verso le NBA finals. E di fronte ad un LeBron James che cambia conference e non partecipa alla post-season, c’è un altra franchigia che sta mostrando i muscoli […] L'articolo Nba, la rinascita dei Bucks nel segno di Antetokounmpo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

VIDEO Playoff Nba : i Milwaukee Bucks non lasciano scampo ai Boston Celtics in gara-2 ed è 1-1 nella serie : I Milwaukee Bucks erano chiamati alla riscossa dopo la sconfitta di gara-1 contro i Boston Celtics e la missione è andata a buon fine con il punteggio di 123-102. La serie va sull’1-1 grazie, soprattutto, ad un Giannis Antetokounmpo dominante da 29 punti, 10 rimbalzi, 4 assist e un ottimo +20 di plus/minus. Khris Middleton ne aggiunge 28 con 7 rimbalzi e 10/18 al tiro (7/10 dall’arco) mentre Eric Bledsoe a sua volta arriva a 21 con 5 ...

Playoff Nba - Milwaukee-Boston gara-2 123-102 : Giannis 29 - Bucks 20 triple e Celtics ko : La prestazione di gara-1 era stata fin troppo brutta per essere vera, e infatti i Milwaukee Bucks hanno risposto. Nel secondo episodio della serie contro i Boston Celtics, la squadra con il miglior ...

Playoff Nba – Antetokounmpo super - i Bucks pareggiano la serie : Golden State prende il largo sui Rockets : Milwaukee pareggia la serie, Golden State aumenta il vantaggio sui Rockets: i risultati di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff NBA Sono andate in scena nella notte italiana importanti sfide di NBA valide per i quarti di finale dei Playoff del campionato 2019. I Milwaukee Bucks hanno trionfato in casa contro i Boston Celtics per 123-102, trascinati da un ottimo Antetokounmpo, a referco con 29 punti e 10 rimbalzi. La serie torna dunque ...

Playoff Nba – Paul Pierce massacra i Bucks : “Celtics superiori - se Antetokounmpo non fa il fenomeno la serie é già chiusa” : Paul Pierce esprime il suo tagliente parere sulla semifinale di Conference tra Bucks e Celtics: secondo “The Truth” se Antetokounmpo non fa il fenomeno, Boston ha già vinto Paul Pierce non ha avuto mai paura di dire ciò che pensa e soprattutto adesso, nelle vesti di opinionista di ESPN, i suoi giudizi sono quantomai taglienti. Dopo la vittoria dei Celtics in gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks, nella quale la ...

Playoff Nba – Ai Celtics Gara-1 della semifinale di Conference contro i Bucks : Irving e Horford stendono Antetokounmpo : I Boston Celtics vincono Gara-1 della semifinale di Conference in trasferta al Fiserv Forum di Milawaukee: grandi prestazioni di Irving e Horford La prima semifinale dei Conference si gioca ad Est, con Bucks e Celtics di fronte in una serie tutta da gustare. Gara-1 va ai Boston Celtics che sbancano il Fiserv Forum di Milwaukee con una grande prestazione. Grande prova di Kirie Irving che chiude la gara con 26 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, ...