Luigi Di Maio contro Matteo Salvini: “La Lega ci provoca, è in paranoia” (Di giovedì 9 maggio 2019) Continua lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle. Il vicepresidente del Consiglio e capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, invia attraverso Facebook un messaggio ai suoi alleati di governo: "Basta strategia, basta calcoli elettorali, basta provocazioni. Non se ne può più". Secondo Di Maio il Carroccio è "andato in paranoia" dopo gli ultimi sondaggi e per questo "provoca" il M5s.



