La tecnologia che impara dalla natura | dalle microalghe fluorescenti arrivano celle

Festival dell'Acqua : tecnologia - clima - risorse idriche - a Bressanone si parla dell'oro blu : E ancora si parlerà di Europa e dei nuovi obiettivi coerenti con gli indirizzi di economia circolare; sarà in quest'occasione anche presentato il Blue Book, lo studio sullo stato dell'arte dell'Acqua ...

Joana Baptista - la startupper 17enne che crede nella sua generazione : "Noi giovani dobbiamo mobilitarci anche nella tecnologia" : A 17 anni è già fondatrice di tre startup, un techpodcast e una rivista di economia. crede nell'apprendimento costante e infatti, nonostante gli esami in vista tra due mesi, altri progetti di ...

Perché Bill Gates e Steve Jobs hanno cresciuto i loro figli senza tecnologia : Fa riflettere, inoltre, il fatto che due tra le menti più grandi del mondo della tecnologia abbiano scelto per i loro figli un uso moderato dei dispositivi tecnologici. Bill Gates e Steve Jobs hanno ...

Donne e tecnologia : perché è importante parlarne? : Dato questo cambiamento di stereotipi, le ragazze negli ultimi anni possono ora sviluppare interessi nella scienza più liberamente. Studi precedenti hanno suggerito che questi stereotipi scientifici ...

XSpectra : la tecnologia italiana che garantirà controlli avanzatissimi sulla sicurezza degli alimenti : sicurezza, questo è l’obbiettivo che si prefigge la nuova tecnologia denominata XSpectra messa a punto dall’innovativa impresa milanese Xnext. L’azienda che ha ottenuto dalla Commissione UE un finanziamento di un progetto da 3,3 milioni di euro, due 2,3 milioni dei quali sostenuti da Consiglio Europeo per l’innovazione. Queste risorse supporteranno lo sviluppo di XSpectra, la tecnologia in grado di rilevare le ...

Sony rivela - a sorpresa - la tecnologia alla base di PlayStation 5 - analisi delle specifiche : Sony ha svelato le prime specifiche del sistema che l'architetto Mark Cerny definisce una 'console next-gen' in un'affascinante intervista rilasciata a Wired. Nel pezzo, Cerny conferma le tecnologie chiave previste per il nuovo hardware, l'esaltante prospettiva che le memorie SSD saranno protagoniste della prossima console e, probabilmente la notizia più entusiasmante, il fatto che la nuova piattaforma Sony sarà completamente retrocompatibile ...

La Var “conquista il mondo” : tecnologia video anche nella prossima Coppa d’Africa : Sempre più tecnologia, sempre più Var. L’utilizzo dell’aiuto video per arbitri, cominciato dalla Serie A ed allargatosi a Mondiali e Champions League, non vuole più fermare i suoi confini. Secondo l’Equipe, anche la prossima Coppa d’Africa ne beneficerà. La competizione, in programma in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la utilizzerà però soltanto dai quarti in poi: le difficoltà logistiche hanno costretto gli ...

Il VAR sbarca anche in Serie B - il presidente Balata svela : “introdurremo la tecnologia per playoff e playout” : Il presidente della Lega B ha ammesso che verrà introdotto il VAR anche a partire dalle gare di playoff e playout È ufficiale lo sbarco del Var in Serie B. L’introduzione della tecnologia partirà da playoff e playout di questa stagione per poi iniziare una fase sperimentale nel prossimo torneo 2019/20. LaPresse/Jennifer Lorenzini A confermarlo è il presidente della Lega B Mauro Balata al termine del consiglio federale svoltosi a via ...

Perché adottare la tecnologia blockchain? Il dibattito in corso : ... startup e aziende consolidate che stanno indagando i benefici della catena a blocchi? Come valorizzare al meglio l'attenzione politica ed economica sempre più elevata? Quale potrebbe essere la ...

La tecnologia è - anche - donna : al via "Stem in the city" : L'evento speciale, intitolato 'Geniali si diventa: storie straordinarie tra arte e scienza', vedrà la partecipazione di diverse testimonial come Sue Black , professoressa di Scienze Informatiche e ...

tecnologia : accordo ESA-Commissione Europea per comunicazioni quantistiche sicure : Il mondo interconnesso odierno è sempre più vulnerabile agli attacchi informatici ed è necessario proteggere le infrastrutture che si occupano di comunicazioni critiche. Per questo motivo, l’Esa e la Commissione Europea hanno siglato un accordo per la creazione di un’infrastruttura per le comunicazioni quantistiche che sia in grado di rispettare elevati livelli di sicurezza. Lo sviluppo delle componenti terrestri dell’infrastruttura – ...

Diabete pediatrico - gli esperti : “E’ necessario che le famiglie siano educate ad affrontarlo - nuove cure dalla tecnologia” : “Nel nostro Paese la disponibilità di personale sanitario sufficientemente preparato e soprattutto la dotazione organica non sono distribuite in maniera uniforme sul territorio. In altre parole, abbiamo necessità di avere una maggiore organizzazione regionale per poter rispondere alle esigenze di terapia per i bambini“. Lo ha detto Claudio Maffeis, presidente eletto SIEDP (Societa’ Italiana di Endocrinologia e Diabetologia ...

La tecnologia che aiuta a risolvere il problema del razzismo negli stadi : Così riporta SkySport il modo per combattere o almeno punire i fenomeni di razzismo negli stadi c’è. Si tratta delle telecamere multifocali di ultimissima generazione,una tecnologia che permettono di controllare nel dettaglio il pubblico presente sigli spalti. In Italia sono installate a Torino all’Allianz stadium, a Reggio Emilia e a Udine. Molti di più, invece, in Europa gli stadi dotati di impianti che consentono di rivedere ...