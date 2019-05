La Russia non si è ritirata dalla corsa agli armamenti | l' ha vinta

Russia raggiunge conformità accordo Opec-Non-Opec sul petrolio - : A fine aprile, la Russia ha raggiunto la piena conformità dei suoi obblighi ai sensi dell'intesa firmata tra paesi Opec e non Opec sul taglio della produzione di petrolio, ma solo se la produzione di ...

Usa - Barr non testimonierà su Russiagate : 1.43 Il ministro della Giustizia, William Barr,non parteciperà all'audizione, in Commissione Giustizia alla Camera dei Rappresentanti, sulla sua gestione del rapporto sul Russiagate. Il ministro si rifiuta anche di consegnare alla Commissione la versione non ridotta del rapporto del procuratore Mueller. Lo ha reso noto il presidente democratico della Commissione Giustizia della Camera, Jerry Nadler, minacciando di convocarlo a ...

VENEZUELA - GUAIDÒ : 'Continuiamo più forti di prima'/ Russia a USA - 'Non interferite' : VENEZUELA tra guerra civile e golpe tentato: Guaidó chiama comunità internazionale contro Maduro, Trump vs Cuba 'Non interferisca su Caracas'

Venezuela - scontro Usa-Russia. Pompeo : “Azione militare è possibile”. Mosca : “Non si immischi o conseguenze gravi” : Gli Stati Uniti non escludono un’azione militare. La Russia risponde: in quel caso le conseguenze sarebbero gravi. Nel day after del tentato golpe contro Nicola Maduro, il Venezuela diventa ufficialmente terreno di scontro tra Washington e Mosca. Quella che doveva essere la spinta definitiva per portare Juan Guaidò alla guida del Paese si è rivelata una mezza sconfitta per l’autoproclamato presidente ad interim. Un morto e 90 feriti sono i ...

Bundesliga - il Bayern non approfitta del ko del BoRussia Dortmund - solo un pari contro il Norimberga [FOTO] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Russia - nipote di 2 anni buttato nel forno dal nonno ubriaco : 'Era il diavolo' - arrestato : Una notizia a dir poco sconvolgente e raccapricciante quella che si è verificata qualche giorno fa in Russia, precisamente nella cittadina di Omsk, fatta di assurde violenze nei confronti di un bambino di appena due anni da parte niente meno che di suo nonno. L'uomo, infatti, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Messaggero, ha deciso di gettare tra le fiamme di un forno il proprio nipotino provocandogli ustioni su oltre il cinquanta per ...

Sanzioni Russia - Salvini : inutili se non dannose per Italia e Ue : Mi sembra che abbia molto più vicinanza alla nostra storia, alla nostra cultura, la nostra economia e la nostra tradizione un paese come la Russia che un paese come la Turchia". 26 aprile 2019 ...

Russia - teme che il nipotino sia posseduto dal diavolo : nonno lo getta nel forno bollente : Una terribile tragedia si è verificata in Russia, precisamente a Omsk, dove un uomo di 53 anni ha gettato il nipotino in un forno bollente. Il movente dell'insano gesto dell'uomo, che è stato arrestato, è sconvolgente: infatti, secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale russa, pare che il soggetto temesse che il suo nipotino fosse posseduto dal demonio. Le generalità della vittima ovviamente non sono state diffuse, e neanche quelle ...

Fed Cup – La finale sarà Francia-Australia : Halep e Sabalenka non bastano a Romania e BieloRussia : La finale di Fed Cup sarà Francia-Australia: le transalpine hanno superato la Romania di Simona Halep, le tennista aussie hanno avuto la meglio sulla Bielorussia di Sabalenka Weekend di grande tennis femminile in giro per il mondo. La Fed Cup è entrata nelle fasi più calde, e mente le azzurre retrocedevano tristemente in Serie C, Australia-Bielorussia e Francia-Romania si affrontavano per ottenere i due pass utili ad accedere alla ...

Calcio - boom di spettatori - ma non in A - . Boom Mls - BoRussia da record : Il Borussia Dortmund vanta la media spettatori più alta: 80mila a partita. Ap Il declino del Calcio italiano, fuori dalla fase clou delle coppe europee, va oltre i risultati sportivi. Nell'era della ...

Russiagate. Mueller : Non posso incriminare Trump : Il presidente Donald Trump ha subito attaccato i democratici, Ap, . Robert Mueller non ha trovato abbastanza prove per incriminare Donald Trump, ma nemmeno per assolverlo. Nei suoi 22 mesi di indagini ...

Il Copasir non può tacere di fronte al Russiagate che passa da Roma con un link : Roma. Dopo una lunga attesa, ieri è stato rivelato il rapporto Mueller sul Russiagate, l’inchiesta volta ad appurare se ci siano state ingerenze della Russia nelle elezioni presidenziali americane del 2016 e se siano state fatto in collusione con la squadra di Donald Trump. Al termine di oltre due a

Russiagate - rapporto Mueller : 'Nessuna azione illegale - ma non escludiamo tentativi Trump di influenzare inchiesta' : "La maggiore bufala politica di tutti i tempi. Reati sono stati commessi dal Democratic National Committee e dai democratici", ha contrattaccato su Twitter The Donald.

Russiagate - rapporto Mueller : “Nessuna azione illegale - ma non escludiamo tentativi Trump di influenzare inchiesta” : Doveva essere la giornata che rischiava di mettere fine alla presidenza di Donald Trump e alla sua carriera politica, ma l’inquilino della Casa Bianca ha accolto la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale, Robert Mueller, sulle indagini riguardanti le interferenze russe sulle elezioni americane come “una bella giornata”. Nel documento si legge che componenti dello staff per la campagna elettorale di Donald Trump ...