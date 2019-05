Inter | colpo in attacco? Prima il futuro di Icardi

Calciomercato Inter - ci siamo : ad un passo il colpo per la prossima stagione : Calciomercato Inter – L’Inter ha intenzione di concludere al meglio il campionato con il terzo posto della graduatoria valido per la qualificazione in Champions League, nel frattempo la dirigenza lavora intensamente sul mercato, in arrivo un colpo importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ passi avanti per Danilo all’Inter, il calciatore ha detto sì, al Manchester City guadagna 4,5 milioni di euro ...

Inter - sarebbe pronto un doppio colpo dal Manchester City : tra questi c'è Gundogan : L'Inter si sta già muovendo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, già a dicembre aveva ammesso che a gennaio non si sarebbe fatto praticamente nulla visto che gli sforzi sarebbero stati concentrati tutti per la prossima estate. Si punterà a profili che abbiano un certo palmares e abbiano esperienza per giocare a determinati livelli. Per questo motivo si guarderà in casa dei top club ...

Mercato Inter - blitz in Inghilterra : si tenta il colpo Alexis Sanchez : Mercato Inter – L’Inter si prepara per il rush finale con l’intenzione di concludere la stagione al terzo posto e la qualificazione in Champions League, risultato fondamentale per programmare la prossima stagione ed anche per le questioni di Mercato. Secondo quanto riporta “The Independent” nel mirino è finito Alexis Sanchez, il Nino Maravilla sembra destinato a lasciare il Manchester United in estate. Il ...

Inter - possibile colpo a centrocampo : Gundogan sarebbe in pole position : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri usciranno dal settlement agreement e avranno maggiore libertà non essendo limitati dai paletti del fair play finanziario. La priorità sarà rinforzare il centrocampo, essendo il reparto che ha mostrato maggiori carenze in questa stagione, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista numerico. Inoltre potrebbero essere ...

Inter - Zapata cercato dalla dirigenza : colpo per giugno? : Inter Zapata – L’Inter e Marotta non smettono mai di cercare sul mercato. Il club neroazzurro si sta infatti attrezzando per la prossima stagione, e, sta valutando ogni ipotesi per il futuro. Marotta, Zhang e Antonello non vorrebbero farsi trovare impreparati con un possibile addio di Icardi a fine stagione e, dopo Dzeko, stanno sondando […] L'articolo Inter, Zapata cercato dalla dirigenza: colpo per giugno? proviene da Serie A ...

RISULTATI SERIE A/ Diretta gol live e classifica : colpo Udinese - ora Inter Atalanta! : RISULTATI SERIE A: la classifica aggiornata e la Diretta gol live score delle partite, attese oggi 7 aprile per la 31giornata del campionato italiano.

Live Inter-Lazio 0-1 Milinkovic - colpo di testa vincente : Si chiude col botto il programma della 29esima giornata di Serie A, con la partita della domenica sera alle 20.30 tra Inter e Lazio: i nerazzurri, che dopo il derby vinto con grinta e determinazione...

Inter-Rakitic e Vidal : arriva il doppio colpo nerazzurro - le cifre : puntando forte su Rakitic e Vidal. Un doppio colpo dal Barcellona che consentirebbe alla mediana nerazzurra un totale restyling in vista della prossima stagione e del prossimo futuro. Come noto, il club interista aveva già provato a mettere le mani su Vidal affondo poi vanificato dopo il forte inserimento del Barcellona. Tuttavia, lo stesso centrocampista […] L'articolo Inter-Rakitic e Vidal: arriva il doppio colpo nerazzurro, le cifre ...

Inter – Brutto colpo per i nerazzurri : problemi all’adduttore per De Vrij : Inter, distrazione all’adduttore per De Vrij: il calciatore nerazzurro salta la sfida contro la Lazio Nella mattinata di oggi il difensore dell’Inter, Stefan De Vrij è stato sottoposto a risonanza magnetica dopo il problema riscontrato durante gli allenamenti con la Nazionale olandese. L’esame ha evidenziato una distrazione all’adduttore della coscia destra. Per De Vrij in programma un lavoro personalizzato, le sue ...

