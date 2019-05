Il Tar conferma maximulta nei confronti di Sky

Tar conferma la maximulta a Sky per informazioni su pacchetto Calcio : Nessuna sospensione della maximulta da complessivi 7 milioni di euro inflitta nel febbraio scorso dall'Antitrust a Sky Italia per mancate informazioni che sarebbero state fornite sul contenuto del pacchetto Calcio per la stagione 2018-2019. L'ha deciso il Tar del Lazio con un'ordinanza con la quale hanno respinto le richieste di sospensione cautelare del provvedimento sanzionatorio. Due le violazioni del Codice del consumo che sarebbero state ...

Giovanni Tria vende tutto : conferma il Target (impossibile) sulle privatizzazioni : “Il debito italiano è sostanzialmente stabilizzato da anni, con oscillazioni minime. Nelle sue previsioni la commissione europea ha confermato quanto abbiamo scritto un mese fa nel Def: c’è una distanza su deficit e debito nel 2020, ma è dovuta al fatto che Bruxelles sviluppa una previsione a politiche invariate, che non tiene conto di quanto è già previsto dalla nostra legislazione su Iva e ...

Piaggio&C : Kepler Cheuvreux conferma buy e incrementa Target : Nei primi tre mesi del 2019 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 140.400 veicoli, in crescita dell'8,2% a/a. Ottime indicazioni sono giunte anche in conference call: il CFO Simone ...

Ferrari - partenza sprint : +22% l'utile nel primo trimestre. In crescita le consegne - Target 2019 confermati : MARANELLO - La Ferrari continua a crescere e, grazie alla Portofino ma anche all'aumento delle vendite in Cina, chiude il primo trimestre con 2.610 vetture consegnate, il 22,7% in più dello stesso ...

Il primo video gameplay di STar Wars Jedi Fallen Order conquisterà l’E3 2019 : la conferma di EA : Electronic Arts e i talentuosi ragazzi di Respawn Entertainment non hanno ancora mostrato il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order al grande pubblico. Il nuovo videogioco dedicato all'epopea galattica di Guerre Stellari si è infatti esibito solo in un primo trailer in computer grafica, che, nonostante l'alto tasso di spettacolarità, ci ha lasciati comunque incuriositi e affamati. Una "fame" che punta naturalmente alle prime sequenze di giocato ...

Allegri rinnova - Marotta conferma Spalletti : Roma in corsa soliTaria per Conte : Tutti gli indizi portano al rinnovo, ma per la certezza bisognerà aspettare il faccia a faccia di metà settimana tra Andrea Agnelli e Max Allegri. Mercoledì, o al più tardi giovedì, allenatore e ...

Ancelotti conferma Insigne : 'Vuole resTare. Trippier e Lozano ci piacciono. Barella non è nei nostri piani' : Sullo sfondo c'è la sfida con il Cagliari al San Paolo. Carlo Ancelotti non la sottovaluta: 'Vogliamo chiudere bene la stagione centrando gli 80 punti. Dobbiamo blindare il secondo posto e quindi ...

Quentin Tarantino farà STar Trek - la conferma del regista : Periodo intenso per Quentin Tarantino , molti progetti per il regista tra cui un nuovo film particolarmente interessante. Il ritorno al cinema di Quentin Tarantino sarà con C'era una volta a Hollywood ...

Elezioni in Piemonte - il Tar conferma l'esclusione di Casapound : Il Tar del Piemonte ha confermato l'esclusione della lista di Casapound dalle Elezioni regionali del 26 maggio. Con 6 sentenze la seconda sezione ha respinto i ricorsi presentati da Massimiliano ...

Digital Magics - confermata la governance socieTaria : Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics , business incubator quotato sul mercato AIM Italia, ha confermato all'unanimità la governance precedente . Nel dettaglio, è stato confermato ...

Fca - primo trimestre debole ma Manley conferma i Target 2019. Sale il titolo : Pubblicati i risultati dei primi tre mesi del 2019 della casa automobilistica italo-statunitense. Come previsto, tutti gli indicatori hanno mostrato una flessione rispetto allo stesso periodo del 2018. L'amministratore delegato del Lingotto, tuttavia, è «fiducioso» sul raggiungimento degli obiettivi. titolo in rialzo in Borsa...