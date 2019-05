Google annuncia alcune novità per il Google Play Store

Ecco tutte le novità annunciate al Google I/O 2019 : tutte le novità finora annunciate al Google I/O 2019 riunite in un unico posto: Google Pixel 3a, Android 10 Q, IA e tanto altro direttamente dallo Shoreline Amphitheatre di Mountain View (e non solo). L'articolo Ecco tutte le novità annunciate al Google I/O 2019 proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Camera X per app di terze parti e la possibilità di forzare gli aggiornamenti : Al Google I/O 2019 la compagnia annuncia il rilascio degli aggiornamento forzati per tutti gli sviluppatori e Camera X, per semplificare lo sviluppo delle app fotoCamera.

Google I/O 2019 - ecco tutte le novità annunciate : ... ecco tutte le novità annunciate - Ultima modifica: 2019-05-07T21:52:38+00:00 da Francesco Marino Francesco Marino Giornalista esperto di tecnologia, da oltre 20 anni si occupa di innovazione, mondo ...

Google annuncia Maps AR e la modalità Timelapse per i suoi Pixel : Ci sono stati tanti grandi annunci questa sera, fra i quali però vale la pena evidenziarne due minori perché riguardano delle funzionalità per Maps e Fotocamera tanto attese dai possessori di smartphone Pixel.

Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest : Nel corso di uno dei keynote più interessanti mai visti al Google I/O, il colosso di Mountain View ha annunciato numerose novità legate alla propria linea di speaker e smart display Google Home, che da oggi confluiscono nel brand Google Nest. Dite addio al concetto di casa intelligente, che Google vuole sostituire con quello di […]

Google annuncia Project Mainline : con Android Q gli aggiornamenti di sicurezza si scaricano dal Play Store : Google rivoluziona la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza con Project Mainline: da Android Q, alcuni di questi update arriveranno sul Play Store.

Google annuncia la nuova generazione di Google Assistant - dieci volte più veloce e più personale : arriverà con i Google Pixel 4 : Nel corso del keynote intropduttivo del Google I/O 2019, in programma fino al 9 maggio, Google ha annunciato tantissime novità legate a Google Assistant.

Google annuncia Live Caption su Android Q - dei sottotitoli live che funzionano su qualsiasi app : "Per 466 milioni di persone con problemi di udito in tutto il mondo le didascalie sono più che una comodità, rendono i contenuti più accessibili"

Google annuncia il potenziamento della ricerca con una spiccata attenzione ai podcast : Ha voluto aprire il Google I/O 2019, Sundar Pichai, toccando il core di Google, quello da cui è partito tutto parecchi anni fa: la ricerca

Al Google I/O 2019 potrebbe essere annunciato un UI Framework di nuova generazione per Android : Man mano che ci avviciniamo al Google I/O 2019, il colosso di Mountain View aggiunge al programma informazioni sulle varie sessioni organizzate

Google annuncia le Tiles per Wear OS : ecco i widget sugli smartwatch : Con un breve ma dettagliato comunicato stampa, Google annuncia l'arrivo di nuove funzionalità per Wear OS comunicando che saranno disponibili con un aggiornamento dal prossimo mese.

Google vende pochi Pixel 3 e annuncia grosse novità per il Google I/O : Nelle scorse ore è arrivata la conferma che il 7 maggio al Google I/O 2019 ci saranno novità hardware ed il pensiero va subito ai Google Pixel 3a e Pixel 3a XL

Walmart annuncia : si potranno ordinare generi alimentari a voce attraverso Google : La multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio, Walmart ha annunciato che i clienti potranno ordinare generi alimentari a voce attraverso l'assistente intelligente di Google. "A partire da questo mese, i clienti potranno chiamare e dire: "Ehi Google, parla con Walmart" e l'assistente di Google aggiungerà gli articoli direttamente al carrello della spesa. I clienti ...

Annunciato l'arrivo di Google Assistant in Messaggi - ma per errore : Sta facendo il giro della Rete un tweet pubblicato probabilmente per errore da Google e che annuncia un'importante novità relativa a Google Assistant