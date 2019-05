Gabriele Parpiglia chiede scusa alla D’Urso su Instagram

dilei

(Di giovedì 9 maggio 2019)a Barbara D’Urso sue lo fa con un lungo messaggio in cui depone definitivamente l’ascia di guerra contro la conduttrice. Ormai da tempo fra il giornalista di Chi, fedelissimo di Alfonso Signorini, e la presentatrice era in atto una lotta a distanza, fatta di frecciatine, accuse e botta e risposta. A pesare, forse, anche il rapporto di amicizia dicon Fabrizio Corona, con cui la D’Urso aveva litigato anni fa a causa di uno scoop creato dall’ex re dei paparazzi in cui era coinvolto il figlio Emanuele Berardi. Le scuse di Corona sono arrivate in tv, durante la prima puntata di Live – Non è la D’Urso, poco prima dell’arresto e della decisione dei giudici di riportarlo in carcere sino al 2023. Quelle disono arrivate invece in queste ore, mentre sul piccolo schermo non si parla ...

