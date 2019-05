Creature Keeper | l' ispirato action adventure RPG si mostra in un video focalizzato

eurogamer

(Di giovedì 9 maggio 2019)è un imminenteRPG realizzato da un appassionato, Fervir. I capisaldi del gameplay sono il combattimento e l'esplorazione, e ora Fervir ci ha fornito una sbirciatina al suo gioco in un teaser, riporta Dualshockers.I dettagli susono ancora pochi, tuttavia questo teaser spiega perché questo progetto è qualcosa da tenere d'occhio. La caratteristica principale del combattimento è che potete corteggiare ledel mondo e convincerli a combattere per voi.La "raccolta" di compagni sembra divertente e potrebbe essere un ottimo sistema, a seconda di quanto Fervir sia in grado di farcela. Non è del tutto chiaro quante bestie si potranno domare ma, in ogni caso, è un approccio che potrebbe essere interessante.Leggi altro...

