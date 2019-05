Carige | abbiamo un problema Salta Blackrock | tocca al Tesoro?

huffingtonpost

(Di giovedì 9 maggio 2019)l’operazione di salvataggio dida parte die ora potrebbere al Ministero dell’EconomiaIl fondo “ha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse” comunicano i commissari della banca. “Al termine di un articolata fase preparatoria nell’ambito della quale si inquadra la delibera del Consiglio di Gestione dello Schema Volontario di lunedì 6 maggio, il fondoha ritenuto di non dare ulteriore corso alla sua iniziale manifestazione di interesse, afferma la nota diffusa dalla banca ligure. Proseguono le valutazioni riguardanti ulteriori soluzioni di mercato finalizzate ad assicurare stabilità e rilancio di Banca- si aggiunge - Restano, in ogni caso, ferme le previsioni del titolo II del DL 8 gennaio 2019 che consentono l’eventuale avvio ...

