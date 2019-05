Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio - Empire cresce nel finale di stagione - bene The Goldbergs - cala Chicago PD : Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio Ascolti tv USA mercoledì 08 maggio – Serata con tanti finali di stagioni sia su FOX che su ABC ma senza alcuna crescita esagerata solo qualche decimo di punto di rating e qualche migliaio di spettatori guadagnato. Interessante notare come ormai la comedy più vista di ABC sia diventata The Goldbergs scippando il trono a Modern Family. Partiamo proprio da ABC dove il finale di The Goldbergs cresce sia nei ...

Ascolti TV | Mercoledì 8 maggio 2019. In 5 - 2 mln per la Champions (21.2%). Non è la D’Urso 14.5%. Salvini dalla Gruber 8.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 8 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Ajax-Tottenham ha conquistato 5.234.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.369.000 spettatori pari al 14.5% di share (Buonanotte Live della durata di 6 minuti: 852.000 – 18.8%). Su Rai2 Amore, Cucina e Curry ha ...

Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio - male le comedy ABC con Modern Family al record negativo : Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio Ascolti tv USA mercoledì 1 maggio – Certo gli Ascolti live sono sempre meno significativi nella vita di una serie e riempire il palinsesto di puntate originali costa più che trasmettere qualche replica. Il problema è che le nuove serie hanno bisogno di tempo per sedimentare e poter funzionare anche oltre il live e ottenere così un rinnovo. E le continue pause non aiutano, soprattutto se il ritorno in onda ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 maggio 2019. Champions 20.6% - Non è la D’Urso 14.9% - Concertone 5.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 1 maggio 2019, su Rai1 l’incontro di Champions League Barcellona-Liverpool ha conquistato 4.876.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale 5 – dalle 21.27 all’1.14 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.475.000 spettatori pari al 14.9% di share (Buonanotte di 6 minuti: 935.000 – 19.2%). Su Rai2 La Risposta è nelle Stelle ha interessato 1.591.000 ...

Ascolti TV | Mercoledì 24 aprile 2019. In 5 - 4 mln per Milan-Lazio (22.6%) - Dirty Dancing 11.4% - bene lo speciale Iene (11.9%). Immarcescibile Lo Chiamavano Trinità (8%) : Dirty Dancing Nella serata di ieri, Mercoledì 24 aprile 2019, su Rai1 la semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan-Lazio ha conquistato 5.444.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 Dirty Dancing – Balli Proibiti ha raccolto davanti al video 2.586.000 spettatori pari all’11.4% di share. Su Rai2 l’ultima puntata della serie Il Molo Rosso ha interessato 1.259.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Le Iene ...

Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile - record negativi per Whiskey Cavalier e Jane the Virgin - bene Chicago Fire : Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile Ascolti tv USA mercoledì 24 aprile – Tre canali a 1.0 di media della serata (NBC, CBS e FOX) a dimostrazione di un livellamento verso il basso generalizzato dei rating live e del pubblico 18-49 anni. Dopo alcune settimane di pausa, tornano stabili su NBC con episodi inediti Chicago Med, Fire e PD rispettivamente con 7,7 milioni, 8 milioni e 7,1 milioni e 1.0 1.1 e 1.0 di rating, con Chicago Fire che è ...

Ascolti Tv Mercoledì 24 aprile - Milan-Lazio 22.6% 1 - 7 milioni hanno visto Trinità su Rete 4 : Ascolti Tv Mercoledì 24 aprile (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Ascolti Tv Mercoledì 24 aprile – La semifinale di ritorno di Coppa Italia Milan – Lazio (0-1) su Rai 1 ha conquistato 5.444 milioni di spettatori con 22.6% di share, su Canale 5 Dirty Dancing ha appassionato 2.58 milioni di spettatori con 11.2% di share. Il Molo Rosso su Rai 2 ha incuriosito 1.259 milioni di spettatori con 5.4% di share, Chi ...