Ascolti Barbara d’Urso di ieri | Live regge contro la Champions

Ascolti Grande Fratello 16 : Barbara d’Urso si difende da Montalbano : Grande Fratello, Ascolti 6 maggio: Barbara d’Urso oltre il 19% di share È andata in onda ieri sera la quinta puntata del Grande Fratello 2019, che ha confermato gli ottimi risultati di settimana scorsa. Per il reality show di Canale5 infatti gli Ascolti sono stati questi: 3.233.000 telespettatori e il 19.4% di share. Ancora buoni risultati Auditel per Barbara d’Urso, che anche ieri si è scontrata con il “colosso” ...

Ascolti TV | Social Auditel 6 maggio 2019 : Barbara D’Urso festeggia il compleanno con il primato nel Trend Topic - il GF 16 supera i 300.000 Tweet : Social Auditel 6 maggio 2019: GF 16 in testa con più di 300.000 Tweet. Il GF 16 si conferma il programma più seguito sui Social nel lunedì sera televisivo. Barbara D’Urso festeggia il suo compleanno primeggiando nel Trend Topic italiano anche in orario notturno. Il GF 16 ha registrato +46.600 Tweet con ...

Ascolti Live Non è la d’Urso : Barbara si difende dalla Champions : Live Non è la d’Urso: Barbara sfida ancora la Champions League Giornata particolare ieri per via della Festa dei Lavoratori. Il 1° maggio non ha fermato Barbara d’Urso che ieri è andata in onda su Canale5 con la settima puntata del suo talk di prima serata Live Non è la d’Urso. Anche ieri un buon risultato (a fronte dell’obiettivo dichiarato del 12% di share) per Barbara che totalizza 2.475.000 telespettatori e il 14,9% ...

Ascolti Mara Venier - Cristina Parodi - Barbara d’Urso : i dati di ieri : Domenica In, Domenica Live, La prima volta: gli Ascolti di ieri (28 aprile) Anche ieri, domenica 28 aprile, sono andati in onda i contenitori domenicali condotti da Mara Venier, Barbara d’Urso e Cristina Parodi, ma per via di problemi Auditel e delle fasce in ritardo, i dati relativi alla giornata di ieri saranno diramati intorno alle 12:30, quando scopriremo i risultati di Domenica In, Domenica Live e La prima volta. Mara Venier avrà ...

Ascolti GF 16 e The Voice : Barbara d’Urso batte Simona Ventura : Ascolti di ieri: i risultati di d’Urso, Ventura e Marcuzzi Una serata piena quella di ieri sera, che ha visto vincere il Grande Fratello di Barbara d’Urso con 2.959.000 telespettatori e il 17,7% di share. Buona la prima per Simona Ventura e il suo ritorno su Rai2 dopo quasi 10 anni con The Voice of Italy. Per il talent canoro i telespettatori sono stati 2.435.000 pari all’11,15% di share. Su Italia1 invece Le Iene, nella ...

Ascolti tv : «The Voice of Italy 6» non batte il «Gf» di Barbara D’Urso : The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019Simona Ventura, martedì sera, non è riuscita nell’impresa di battere Barbara D’Urso. Ma l’esordio di The Voice of Italy 6, culmine di un processo che ha visto la Rai dannarsi sul mancato ...

Live non è la d'Urso - record d'Ascolti per Barbara con Sgarbi e la Parietti : record per Live non è la d'Urso: con 2.827.000 telespettatori e una share del 16.55% si conferma ancora una volta al vertice della sua fascia d’ascolto. Per approfondire leggi anche: Barbara d'Urso umilia in diretta Alba Parietti Nel corso delle oltre tre ore di diretta, la trasmissione ha toccato

Ascolti di ieri : exploit Live - Barbara d’Urso batte la Champions : Ascolti Live Non è la d’Urso: Barbara cresce e vince la serata Con una puntata ricca ed emozionante, Live Non è la d’Urso vince la serata e batte la Champions League (in share). Per Barbara d’Urso sono stati ben 2.827.000 telespettatori e il 16.50% di share nelle quattro ore di diretta. Si tratta del record stagionale per il programma talk del mercoledì, che cresce di ben 4 punti percentuali e oltre mezzo milione di ...

Grande Fratello - Barbara d'Urso ai massimi livelli : gli Ascolti della puntata : Mediaset sottolinea il buon risultato in termini d'ascolto per il Grande Fratello 16: la seconda puntata del reality condotto da Barbara d’Urso ha totalizzato 2.873.000 telespettatori totali e una share del 17.06% (18.31% sul pubblico attivo). Nel corso della serata, ha sfiorato picchi del 26% di sh

Ascolti tv - speciale Tg1 su Notre Dame il più visto : cala il Gf di Barbara d'Urso : Lo speciale dedicato all'incendio della cattedrale di Parigi è stato visto da 4 milioni e 300 mila telespettatori, mentre il...

Ascolti Grande Fratello : Barbara d’Urso battuta dal TG1 su Notre Dame : Grande Fratello 2019, seconda puntata: Barbara d’Urso battuta dall’edizione straordinaria del TG1 E’ stata l’edizione straordinaria del TG1 dedicata all’incendio della cattedrale di Notre Dame di Parigi ad avere la meglio in termini di Ascolti ieri, lunedì 15 aprile 2019, battendo la seconda puntata del Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso. Il TG1 condotto da Francesco Giorgino, andato in onda per ...