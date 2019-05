Apple vs Spotify | pronta ad intervenire anche l' Antitrust

Nuovo capitolo dello scontro tra Spotify ed Apple. UE sarebbe pronta ad avviare indagine : Ricordate le controversie venute alla luce nei mesi scorsi che hanno visto contrapposte due realtà importanti del mondo della tecnologia come Spotify ed Apple? Tutto è iniziato con quella che, a tutti gli effetti, si è trasformata in una denuncia formale fatta dal colosso svedese della musica in streaming, Spotify. Attraverso un lungo post sul blog aziendale, l’amministratore delegato Daniel Ek aveva lanciato accuse piuttosto pesanti ad ...

Perché l'Europa indaga Apple per 'concorrenza sleale' a Spotify : L'Unione europea ha deciso di investigare sul trattamento che Apple riserva alla piattaforma di streaming musicale, che lamenta ostacoli volti a favorire la app di casa Cupertino

Apple nel mirino della Ue dopo le accuse di Spotify : MILANO - L'Unione Europea si appresta a lanciare una formale indagine antitrust nei confronti di Apple dopo le accuse mosse da Spotify nei confronti di Cupertino. E' quanto ha scritto il Financial ...

Perché l’Europa indaga Apple per “concorrenza sleale” a Spotify : (Foto: Britta Pedersen/Alliance/Ipa) Il colosso della musica in streaming Spotify, che ha tagliato da poco il traguardo dei 300 milioni di abbonati, ha chiesto all’Antitrust europeo di avviare un’indagine su Apple per comportamenti anti-concorrenziali relativi all’uso del suo App Store. Lo riporta il Financial Times (possibile paywall), secondo cui l’autorità per la concorrenza dell’Unione europea dovrebbe iniziare il suo lavoro di ...

L'Ue sta per avviare un'indagine su Apple dopo le accuse di Spotify : Spotify ha 100 milioni di clienti paganti in tutto il mondo. Apple Music ne dichiara 50 milioni. A fine aprile, applicazioni di monitoraggio del tempo trascorso con lo smartphone e di parental ...

Spotify - Apple Music e Amazon Music - quale servizio di musica in streaming scegliere? : I servizi per ascoltare Musica digitale in streaming sono sempre più diffusi. Da una parte la connessione web ampiamente disponibile permette di accedere sempre e ovunque ai contenuti Musicali. Dall’altra parte non serve più scaricare i file MP3 sul supporto da cui si vorranno ascoltare, con grande risparmio di spazio. Basta abbonarsi a un servizio per ascoltare tutta la Musica che si vuole, componendo playlist personalizzate e fruibili ...

Cosa sta accadendo tra Apple e Spotify? La palla passa alla Commissione Europea : E’ già accaduto molte volte, anche nel recente passato, di assistere a veri e propri scontri, spesso anche in tribunale, tra importanti colossi della tecnologia. Un esempio piuttosto eclatante di quanto appena descritto è quello relativo ai rapporti tra Spotify ed Apple. Da una parte abbiamo quello che può essere considerato il principale esponente della musica in streaming, con oltre 100 milioni di abbonati nel mondo che ascoltano musica ...

Perché Spotify ha denunciato Apple per concorrenza sleale : (Foto: Britta Pedersen/Alliance/Ipa) Spotify e Apple Music fanno la stessa cosa. Sì, certo, con le dovute e profonde differenze. La prima ha una versione cosiddetta freemium, la seconda no. Impostazioni, logiche e dettagli diversi. Cifre per il momento diverse: 93 milioni di utenti paganti per l’app di Daniel Ek con 203 milioni in totale, oltre 50 per quella di Cupertino. Ma nella sostanza sono entrambe piattaforme per ascoltare musica in ...

Spotify denuncia Apple - James Bond guida elettrico. L'agenda di oggi : ... app per iOS che sfrutta l'intelligenza artificiale e le fotocamere degli smartphone per aiutare i non vedenti o ipovedenti a comprendere il mondo che li circonda. Con questa versione l'azienda di ...

Spotify denuncia Apple per concorrenza sleale/ 'Sovrattassa se si paga con App Store' : Spotify ha denunciato la Apple alla commissione dell'Unione Europea per concorrenza sleale: ecco cosa sostiene l'azienda di streaming

Spotify ha presentato un reclamo contro Apple alla Commissione Europea : Ritiene ingiusto che Apple prenda una Commissione del 30 per cento sulle iscrizioni al suo servizio di streaming fatte tramite l'App Store

Spotify denuncia Apple alla Commissione Antitrust europea : Spotify ha rivoluzionato il mercato discografico partendo dall'idea che in un mondo sempre connesso a internet non abbia più senso collezionare file Mp3 come una volta si faceva con dischi e compact ...

Spotify denuncia Apple in Europa per pratiche anticompetitive - : Per il servizio di musica in streaming numero uno al mondo Apple sfrutta la sua posizione dominante per ottenere più ricavi, limitare dati e informazioni degli utenti comunicati agli sviluppatori, ...

Spotify denuncia Apple all'antitrust Ue : Spotify , la società svedese della musica in streaming, denuncerà Apple alla Commissione europea per abuso di posizione dominante nel mercato della musica online . 'Negli ultimi anni, Apple ha ...