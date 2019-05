Oroscopo 11 maggio : Leone coraggioso - Vergine critico - Acquario nervoso : Le previsioni degli astri di sabato 11 maggio vedono i Sagittario molto attenti alle spese economiche, mentre il Capricorno sarà in recupero rispetto alle ultime settimane. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: la Luna nel vostro segno zodiacale vi regalerà una giornata di completo recupero. Avete attraversato momenti molto difficili negli ultimi mesi. Cercate di dedicare il vostro tempo a ...

L'oroscopo del giorno 10 maggio da Bilancia a Pesci : Sagittario ok l'amore - Acquario spera : L'oroscopo del giorno venerdì 10 maggio 2019 porta in primo piano l'ingresso della Luna nel comparto del Leone. Il generoso segno di Fuoco appena citato avrà il pieno supporto dell'Astro della Terra, attualmente presente nel comparto del Cancro. Allora, ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti in amore e nel lavoro a metà settimana? A tal proposito ricordiamo che in questo frangente ad essere valutati saranno i soli simboli astrali ...

Previsioni astrologiche 9 maggio : shopping per Ariete - Acquario romantico : Giovedì 9 maggio 2019 Nettuno si troverà in Pesci e Marte in Gemelli. Saturno e Plutone rimarranno stabili in Capricorno, mentre il nodo lunare e la Luna stazioneranno in Cancro. Urano, Mercurio e il Sole si troveranno nei gradi del Toro, mentre Giove proseguirà il suo moto nel segno del Sagittario. Venere rimarrà nel segno dell'Ariete. Di seguito le Previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. shopping per l'Ariete Ariete: shopping. Le ...

Oroscopo venerdì : Toro affaticato - Ariete romantico - Acquario indaffarato : Nella giornata di venerdì 10 maggio, il Sole sarà nei gradi del Toro che renderà i nativi del segno parecchio stanchi. Andrà decisamente meglio la giornata per la Bilancia, complice la Luna nei gradi del segno. Plutone e Saturno si troveranno nei gradi del Capricorno, che regaleranno ai nativi del segno una giornata grandiosa in ambito lavorativo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 10 maggio ...

L'oroscopo del giorno 8 maggio - previsioni da Bilancia a Pesci : Scorpione e Acquario 'top' : L'oroscopo del giorno 8 maggio 2019 è pronto a dare informazioni e notizie in merito al prossimo mercoledì. Il periodo preso in considerazione dall'Astrologia dista praticamente giusto due giorni dall'attesissimo weekend, quindi iniziamo a prendere coscienza di come evolverà il periodo prima dell'attesissimo evento. Curiosi di sapere cosa riserverà mercoledì in amore e nel lavoro? In questo caso a far parlare di sé un transito astrale abbastanza ...

L'oroscopo di domani 7 maggio : Acquario volubile - Sagittario indeciso : L'oroscopo di martedì promette bene per ciascun segno zodiacale, elargendo delle dritte utili sia per gli affetti che per approfondire le opportunità in ambito lavorativo. Le seguenti previsioni astrali sono ricche di sorprese, tutte da scoprire segno per segno. L'oroscopo di martedì Ariete: gli astri vi conferiscono la carica giusta per riflettere e agire, attingendo a quella sicurezza in voi stessi che è innata nel segno dell'Ariete. La grinta ...

Oroscopo settimanale dal 27 maggio al 2 giugno : opportunità per Acquario e Gemelli : Nella settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2019 troveremo la Luna passare dal segno dei Pesci a quello dei Gemelli, dove si trovano anche il Sole e Mercurio. Plutone e Saturno continueranno il loro moto in Capricorno, mentre Marte e il Nodo Lunare si troveranno sui gradi del Cancro. Venere e Urano stabili in Toro, Nettuno che sosterà in Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali. opportunità per Gemelli Ariete: ...

L'oroscopo del giorno 7 maggio - 2ª sestina : magnifico martedì per Acquario e Capricorno : La settimana sarà molto interessante dal punto di vista astrologico. Di seguito L'oroscopo del giorno martedì 7 maggio 2019, come sempre in esclusiva per i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra le novità di spicco nella giornata in analisi, in evidenza ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 6 maggio : Acquario appassionato - Capricorno distaccato : I simboli zodiacali, tramite le previsioni astrali di lunedì, sono invitati dagli astri ad approfondire i propri stati d'animo, investendo sensazioni positive nei rapporti amorosi. L'oroscopo dell'amore di coppia elargisce delle dritte utili per raggiungere la serenità e la felicità. Astri e oroscopo dell'amore di coppia di lunedì Ariete: in coppia esprimerete le emozioni in modo intellettuale e approfondito, dopo aver esaminato la situazione ...

Oroscopo 8 maggio : importanti decisioni per Bilancia - torna il sereno per l'Acquario : In questa giornata di mercoledì 8 maggio, Venere sarà nei gradi della Bilancia. Proprio i nativi di questo segno dovranno prendere un'importante decisione in ambito amoroso. Marte sarà nel segno dei Gemelli, donando loro una buona dose di energie da spendere. Acquario e Pesci in risalita grazie al pianeta Nettuno, mentre il Sole si troverà nei gradi del Toro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di mercoledì 8 ...

Oroscopo Paolo Fox domani - domenica 5 maggio 2019 : Sagittario - Capricorno - Acquario - Pesci : ...Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica ...

L'oroscopo dell'amore per i single dal 6 al 12 maggio : Acquario innamorato - Toro sorpreso : L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce i transiti planetari fortunati ed elargisce delle dritte preziose per la nascita di nuovi amori. Le seguenti previsioni astrologiche segno per segno indagano le stelle e le opportunità amorose dei cuori solitari. Previsioni astrologiche settimanali dall'Ariete alla Vergine Ariete: siete pronti a vivere nuove storie amorose, Venere e Mercurio nel vostro segno sono garanti di un'apertura mentale ...

Oroscopo 5 maggio : Acquario in calo - ripensamenti in amore per il Sagittario : Ultimo giorno della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni dell'Oroscopo di domenica 5 maggio 2019 per tutti e dodici segni. amore, lavoro e salute saranno come sempre gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata che chiude la settimana. Previsioni 5 maggio: la giornata di tutti i segni Ariete: in questa giornata non dovrete perdere le occasioni che si presenteranno. Con Venere e Marte dalla vostra parte ogni ...

Oroscopo 6 maggio : giornata grandiosa per l'Acquario - scintille per Gemelli : In questo nuovo inizio di settimana, in questa giornata di lunedì 6 maggio, i pianeti Venere e Mercurio continueranno il loro movimento verso il segno dell'Ariete, rendendo i nativi del segno stanchi e confusi. Plutone e Saturno transiteranno verso il segno del Sagittario, che avranno una giornata non all'altezza delle aspettative. Infine, Nettuno si sposterà nel segno dei Pesci, andando a confondere le idee al lavoro per i nativi del segno. ...