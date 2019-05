Uomini e Donne | anticipazioni sul trono della Nasti | ' Non ho la scelta'

Blastingnews

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ildegli attuali tre tronisti di, che ricordiamo essere Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela, sta per volgere al termine. In preda alla confusione è proprio quest'ultima, la giovanissima sorellapiù nota Chiara, che non sarebbe ancora pronta a scegliere in quanto, a detta sua, non avrebbe una minima preferenza. Proprio suldi Angela, nelle ultime ore, sono trapelate nuoveche vedono protagonisti i suoi due corteggiatori Alessio e Luca Daffrè. Secondo le indiscrezioni, c'è stato un bacio tra Angela e Luca. Ma non solo. Anche Alessio avrebbe tentato di avvicinarsi alla tronista ricevendo un diretto rifiuto dalla stessa.classico: Angelain confusione, non pronta allaLeriportate dalla fonte di gossip 'Il Vicolo delle news' ci rivelano che l'ultima registrazione del...

AndreaOrlandosp : Il pd ha presentato al Senato un emendamento per la parità salariale tra uomini e donne. La maggioranza lo sostenga. - DPCgov : ??#8maggio, la #GiornataMondialeCroceRossa è occasione per festeggiare le donne e gli uomini che ogni giorno aiutan… - trash_italiano : Ex corteggiatore accusa le agenti di Pamela Prati: 'ho anche pensato al suicidio' -