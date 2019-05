Truffa | arrestato direttore ufficio poste

Truffatore milionario arrestato a Malpensa : Mariagiulia Porrello L’uomo, un macedone di origine rom di 34 anni, era noto per aver raggirato le sue vittime nell’aeroporto varesino: è stato fermato dagli uomini della Polizia di frontiera dello scalo. Il Truffatore milionario è finito in manette. Era diretto a Skopje il macedone di origine rom, classe 1985, noto per le sue truffe ai danni dei passeggeri in transito per l’aeroporto della Malpensa. E’ stato fermato dagli uomini ...

Si finge avvocato e Truffa anziani - arrestato : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - Per gli investigatori dell'Arma è l'autore di una serie di truffe messe a segno dall'1 all'8 agosto scorsi in Sicilia. Con questa accusa un 34enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Procura di Sciacca. L'uomo è

Si finge avvocato e Truffa anziani - arrestato : Per gli investigatori dell'Arma è l'autore di una serie di truffe messe a segno dall'1 all'8 agosto scorsi in Sicilia. Con questa accusa un 34enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri che ...

Furbetto del cartellino arrestato. E' accusato di Truffa aggravata : Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trieste hanno tratto in arresto in flagranza di reato un dipendente 53enne della Trieste Trasporti , ora accusato di truffa ...

Biesuz - arrestato a Linate l’ex ad Trenord : condannato per Truffa - falso e bancarotta - tentava di imbarcarsi su volo per Londra : È stato bloccato al controllo passaporti mentre tentava di imbarcarsi. Giuseppe Biesuz, ex amministratore delegato di Trenord, stava cercando di fuggire a Londra quando è stato arrestato dalla polizia all’aeroporto di Linate, a Milano. Lo scorso luglio il 57enne Biesuz era stato condannato in appello a 4 anni e 9 mesi per truffa, false attestazioni e bancarotta fraudolenta: da allora, fino all’intervento della polizia con la ...