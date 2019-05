ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Le luci diditra i filari deistanno illuminando queste notti in. Una danza di fiammelle che regala uno spettacolo unico ma che non ha nulla a che fare con tradizioni o riti popolari. Si tratta infatti di un metodo utilizzato dagli agricoltori per contrastare gli effetti devastanti delle gelate notturne che proprio in questi giorni stanno interessando la provincia di Bolzano in connessione con le correnti di aria fredda. Dal 1987 non si registrava infatti un maggio così freddo: a Solda la scorsasono stati registrati -9 gradi, -7 a Selva di val Gardena, -6 a Dobbiaco. Vipiteno e Brunico, invece, le città più fredde con -3 gradi. Tra i filari vengono posizionati dei contenitori di cera che, una volta accesi, innalzano la temperatura di qualche grado nella speranza che l’aria circostante, così riscaldata, eviti il congelamento dei ...

FQMagazineit : Trentino Alto Adige, migliaia di candele accese di notte per proteggere i vigneti dal gelo - Noovyis : Un nuovo post (Trentino Alto Adige, migliaia di candele accese di notte per proteggere i vigneti dal gelo) è stato… - LuigiIvanV : RT @FabrizioDalCol: Candele contro il gelo nei vigneti in Alto Adige - Trentino AA/S - -