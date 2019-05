Siri è fuori

Siri fuori dal governo : Lega e M5S divisi anche su flat tax e salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto....

Siri : Bitonci - 'Lega garantista - attacchi M5S fuori luogo' : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Si dovrebbe essere un po' più garantisti soprattutto quando i fatti che emergono sono abbastanza marginali e fumosi. Prima di accusare una persona e chiederle di fare un passo indietro bisogna essere sicuri. Io sono perché i magistrati facciano il loro lavoro ma bisogn

Caso Siri - M5S : Salvini tiri fuori le palle... Tappatevi la bocca - è l’ultimo avviso : A due giorni dal Consiglio dei ministri, che dovrebbe votare la richiesta di dimissioni fatta dal premier Conte al sottosegretario Siri, si alza il livello dello scontro. M5S a Salvini: "tiri fuori le palle e lo faccia dimettere". Il viocepremier leghista: "A chi mi attacca dico Tappatevi la bocca, lavorate e smettete di minacciare il prossimo. È l'ultimo avviso". Il Consiglio dei ministri dovrà decidere sul Caso di Armando Siri - il ...

"Siri fuori dai piedi? Chi lo deve seguire" Feltri tombale - la trave in testa a Di Maio : Continua quotidianamente il duello tra Salvini e Di Maio. In vista delle consultazioni europee i due leader si scannano e gli italiani assistono alle loro beghe senza passione. Va da sé che il grillino, essendo in difficoltà, come dimostrano i sondaggi che lo danno in vistoso calo, cerchi di recuper

"La Lega tiri fuori le palle - faccia dimettere Siri" : l'attacco sul Blog delle Stelle : “Sulla questione morale il MoVimento 5 Stelle non fa passi indietro e alla Lega chiediamo di non cambiare sempre discorso, ma di tirare fuori le palle su Siri e farlo dimettere”, in un post sul Blog di riferimento del Movimento, i 5 Stelle tornano ad attaccare la Lega sul caso Siri: “Lo sappiamo: ci vuole coraggio a fare quello che fa il MoVimento. Noi quando qualcuno sbaglia (o abbiamo anche il minimo dubbio che abbia ...

Matteo Salvini diserta il CdM su Siri - Giuseppe Conte fuori controllo : "Pronto alle dimissioni" : La "soluzione" sul caso Siri sta dando vita a una slavina di governo. Il premier Giuseppe Conte, con piglio decisionista, ha scelto di sfidare Matteo Salvini annunciando il ritiro delle deleghe del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, nel prossimo CdM. La Lega continua per

Matteo Salvini e Giuseppe Conte - telefoni bollenti. Il clamoroso giro di chiamate prima di far fuori Siri : Nel pasticcio Siri a Palazzo Chigi "c'è una sola cosa che i leghisti considerano (vagamente) positiva", scrive il Corriere della Sera. Il fatto che il premier Giuseppe Conte, ormai grillino allo scoperto, abbia avuto almeno la decenza di avvertire, o quantomeno provare a farlo, Matteo Salvini. In ma

Siri : dirò ai magistrati che sono innocente - poi dimissioni. E Conte sbotta : il sottosegretario è fuori dal governo : Il sottosegretario leghista alla Infrastrutture Armando Siri, indagato per corruzione nell'inchiesta sull'eolico e al quale il ministro M5s ha ritirato la delega sugli aeroporti per rafforzare la richiesta di sue dimissioni formulata dal vicepremier e leader M5s Luigi Di Maio, ha chiesto e ottenuto un incontro con in pm titolari dell'inchiesta su di lui all'esito del quale si dimetterà dal governo "in assenza di novità" sulla sua situazione ...