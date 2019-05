Si legge di meno | ma si ascolta di più

Meno multe e meno poteri per gli ausiliari del traffico : la proposta di legge di Fi alla Camera : Una proposta di legge presentata da Simone Baldelli (Forza Italia), in discussione in questi giorni alla Camera, punta a evitare che gli ausiliari del traffico (delle ditte di trasporto pubblico o di parcheggi) possano elevare multe che vadano al di là del divieto di sosta. Una pratica diffusa in molti comuni e contro cui si è espressa anche la Cassazione.Continua a leggere

leggere rende più felici e meno stressati - ecco la ricerca che lo dimostra : Una delle più belle citazioni di Umberto Eco recita: “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5.000 anni”. Da sempre, gli amanti della lettura sostengono che la loro passione li renda più brillanti, empatici e curiosi, mantenendo la mente sempre allenata, ma ora sembra proprio che Leggere assiduamente contribuisca anche a rendere più felici. Ad affermarlo è l’ultimo sondaggio fatto dalla casa ...

Pensioni : aumenti e soglie meno rigide per gli invalidi con il decreto diventato legge : Il decreto legge n° 4 del 2019, il cosiddetto decretone su reddito di cittadinanza e Pensioni, è stato ufficialmente convertito in legge. Anche a Palazzo Madama c’è stato il via libera al testo con tutte le modifiche apportate durante i lavori parlamentari. Adesso il testo finirà in Gazzetta Ufficiale, ma possiamo dire che tutto quello che prevede è effettivamente entrato in vigore. L’impianto iniziale di quota 100 e reddito di cittadinanza è ...