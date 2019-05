Pitbull su due sorelline | una è grave | il volto rovinato Codacons | 70mila attacchi

Vercelli - Pitbull aggredisce due sorelline : la più piccola è grave - ha 18 mesi : Un brutto fatto di cronaca si è verificato ieri, in tarda serata, a Santhià, comune del vercellese. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, un cane di razza pitbull ha aggredito all'improvviso due sorelline. Le stesse hanno una 12 anni e l'altra circa 18 mesi. Ad avere la peggio sarebbe stata proprio la più piccola che, subito dopo l'attacco del cane, è stata trasportata, insieme alla sorella, all'ospedale Regina Margherita, ...

Pitbull azzanna al volto due sorelline : gravissima la più piccola : Francesca Bernasconi La più piccola, 18 mesi, è in rianimazione, mentre l'altra, 12 anni, ha riportato ferite al braccio e al labbro. Sembra che il cane, che viveva con la famiglia, abbia attaccato senza motivo Ieri sera, in una villetta di Santhià, in provincia di Vercelli, nel Torinese, una bimba di un anno e mezzo è stata aggredita dal cane, un Pitbull, mentre si trovava in casa. Secondo le prime informazioni, sembra che ...

Il Pitbull di famiglia aggredisce due sorelline! Grave bimba di un anno e mezzo : Una bambina di 18 mesi e la sorellina di 12 anni sono state aggredite nella tarda serata di ieri dal pitbull di famiglia. Entrambe ricoverate, la più piccola versa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita. E'accaduto in una villetta di Santhià, in provincia di Vercelli. L'animale, che vive con la famiglia, si è improvvisamente scagliato contro le due bimbe, mordendole in più parti del corpo. A quando si apprende, il pitbull è ...

Pitbull assale due bambini mentre giocavano in cortile : Tragedia sfiorata a Mombello, frazione di Limbiate un Pitbull maschio di nome Drako balzando da un balcone situato al piano...

Due bambini sono stati attaccati e feriti da un Pitbull in Brianza : Due bambini di 6 e 7 anni sono stati aggrediti da un pitbull questo pomeriggio a Limbiate, in Brianza. È successo alle 17 circa in via Monte Sabotino 21, proprio vicino a casa dei bimbi. Il personale del 118 è intervenuto per dare le prime cure alla bambina, morsa sul volto; il piccolo invece era stato preso alla spalla. I due sono stati trasportati all'ospedale San Gerardo di Monza, sottoposti a visita e medicazioni. Da una prima ...

