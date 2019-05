Motori | Andrea Dovizioso correrà con l’Audi a Misano nel Campionato DTM

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019)per due giorni metterà da parte la sua Ducati per dedicarsi al mondo delle quattro ruote: il pilota forlivese ha ricevuto una wild card per partecipare alDTM a bordo dell’Audi RS 5 DTM in sostituzione di Pietro Fittipaldi nella prova di, che si terrà l’8 ed il 9 giugno. Il centauro italiano non vede l’ora di intraprendere questa nuova esperienza: “Amo le auto e mi sento fortunato ad avere questa opportunità di gareggiare con la Audi RS 5 DTM. Non è facile trovare il tempo per prepararsi ad una corsa come questa durante la stagione MotoGP“. Il ducatistacon il team clienti WRT Audi Sport, ed ha già iniziato a provare a Neuburg: “Non vedo l’ora di competere in undi così alto livello come il DTM, e per farmi trovare pronto ho fatto molta pratica al simulatore, prima di salire a bordo per la ...

