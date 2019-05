Il primo bacio quando ne aveva 10! Mamma di 44 anni con l’amico 11enne del figlio

Secondo il minore, la donna, mentre lo accompagnava a casa dopo gli allenamenti, gli avrebbe detto che quello che succedeva tra di loro doveva rimanere segreto "perché voleva che la loro relazione continuasse e diventasse più seria". Dillon, che ha continuato a dichiararsi non colpevole, dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 14 maggio. È stata rilasciata senza cauzione ma non può tornare a casa, dal momento che i suoi figli sono minorenni e non può avere alcun contatto con loro.

