L’autenticazione a due fattori tramite smartphone è ora disponibile per tutti i

Come usare il tuo smartphone Android per L’autenticazione a due fattori : Google ha annunciato che tutti gli smartphone con Android 7 Nougat, e versioni superiori, possono essere utilizzati Come chiavi di sicurezza per accedere ai servizi dell’azienda mediante autenticazione a due fattori. L’autenticazione a due fattori (2FA) è una verifica in due passaggi (2SV) che tenta di aumentare la sicurezza di (Continua a leggere)L'articolo Come usare il tuo smartphone Android per l’autenticazione a due ...

Google migliora L’autenticazione a due fattori per gli account G Suite : Nelle scorse ore il team di Google ha annunciato di avere reso più facile l'autenticazione a due fattori negli account G Suite. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google migliora l’autenticazione a due fattori per gli account G Suite proviene da TuttoAndroid.

Google ora si affida ai browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza nelL’autenticazione a due passaggi : L'autenticazione a due fattori è sempre più raccomandata per difendere gli account dagli attacchi di phishing. In quest'ottica Google sta aggiornando la verifica in due passaggi in modo che i browser possano guidare gli utenti che fanno uso di chiavi di sicurezza USB e Bluetooth. L'articolo Google ora si affida ai browser per guidare gli utenti con le chiavi di sicurezza nell’autenticazione a due passaggi proviene da TuttoAndroid.