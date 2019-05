iPhone Xr 2019 | ecco come sarà

Tutto iPhone 2019 Trailer video : Ogni giorno arrivano novità sullo smartphone iPhone 11 vediamo in anteprima un iPhone 2019 Trailer e costruiamo la scheda tecnica del dispositivo Apple.

iPhone 2019 caratteristiche e novità : Il nuovo iPhone XI sarà una versione migliorata dell' iPhone XR, XS e XS Max Apple e la nuova tripla fotocamera fara la sua apparizione su alcuni modelli.

iPhone 2019 con caricatore rapido nella confezione. Le anticipazioni : iPhone 2019 con caricatore rapido nella confezione. Le anticipazioni Un nuovo caricatore, più rapido e più efficiente del precedente, potrebbe essere incluso nella confezione del nuovo smartphone di Apple. È questa l’ultima indiscrezione che trasuda molta realtà. La notizia è un po’ clamorosa, certo, non riguarda specifiche particolari del telefono, però fa riferimento non solo ad un diverso caricatore ma anche ad una diversa ...

Primo sguardo in video per l’iPhone 11 2019 in rendering CAD : un colpo al cuore per i puristi del design : Come sarà l'iPhone 11 2019, o meglio quello che dovrebbe chiamarsi iPhone XI (con la numerazione effettiva in numeri romani)? Al melafonino di punta di questa annata non manca moltissimo, considerando che il suo lancio dovrebbe comunque avvenire nel mese di settembre, com'è oramai tradizione da anni per i top di gamma Apple. Per la maggiore vicinanza all'uscita, e grazie al contributo dell'informazione autorevole @OnLeaks, possiamo proporre ai ...

iPhone 2019 : design confermato e immagini - come cambiano i modelli : iPhone 2019: design confermato e immagini, come cambiano i modelli Le prime indiscrezioni parlano di una nuova generazione di smartphone da parte dell’azienda di Cupertino. Dispositivi innovativi e ancora più competitivi sul piano tecnologico, capaci di rivoluzionare il mondo dei cellulari come lo conosciamo oggi. Ma quali sarebbero i dettagli rivoluzionari? Le informazioni confermano un rinnovato design e più sensori ...

I nuovi iPhone 2019 scatteranno selfie a 12 megapixel : (Foto: Apple) Tutti e tre i nuovi iPhone 2019 attesi per il prossimo settembre (massimo ottobre) porteranno a bordo una fotocamera frontale da 12 megapixel per alzare in modo netto la qualità non soltanto dei selfie ma anche delle videochiamate. L’indiscrezione arriva da un nome noto, il solito analista Ming-Chi Kuo che anche questa volta potrebbe aver ricevuto la soffiata giusta grazie ai suoi buoni contatti soprattutto i centri ...

iPhone 2019 : notch - prezzo - usb type-c e uscita. Le ultime news sul design : iPhone 2019: notch, prezzo, usb type-c e uscita. Le ultime news sul design Modelli iPhone 2019 È ancora aprile ma gli apple addicted già scalpitano; ancora un mese infatti e saranno presentati i nuovi iPhone del 2019. I dispositivi dell’azienda di Cupertino già stanno facendo parlare di loro, alcuni leaks provano a svelarne le caratteristiche. Ci sono diversi dubbi circa l’attendibilità di questi rumors ma le indicazioni ...

iPhone 2019 : notch - prezzo - usb type-c e uscita. Le ultime news sul design : iPhone 2019: notch, prezzo, usb type-c e uscita. Le ultime news sul design È ancora aprile ma gli apple addicted già scalpitano; ancora un mese infatti e saranno presentati i nuovi iPhone del 2019. I dispositivi dell’azienda di Cupertino già stanno facendo parlare di loro, alcuni leaks provano a svelarne le caratteristiche. Ci sono diversi dubbi circa l’attendibilità di questi rumors ma le indicazioni potrebbero essere buone dato ...

Poker di iPhone 2019 : 3 modelli con display OLED - 1 con LCD ma fotocamera improponibile? : Da oggi 8 aprile ne sappiamo di più dei prossimi iPhone 2019. Nuove indiscrezioni sui melafonini in arrivo il prossimo autunno sono giunti grazie al noto blog giapponese Macotakara che in fatto di anticipazioni sul mondo Apple non è secondo a nessuno. Il primo grande colpo di scena odierno riguarda il numero di modelli attesi per la nuova generazione di device di Cupertino, addirittura 4 e non più 3. Un vero salto quantitativo ma anche ...

Sfondi iPhone X - XS e XR 2019 : belli - originali - animati - in HD e 4K - ecco i migliori da scaricare : Oggi andremo a parlare degli Sfondi per i cellulari iPhone X, XS e XR. Ne prenderemo in considerazione alcuni tipi e ne vedremo le principali caratteristiche. Sfondi in 4K e HD per iPhone X, XS e XR Gli Sfondi del cellulare come sappiamo possono essere molto vari fra di loro e sono uno dei primi elementi che permettono di personalizzare il proprio dispositivo telefonico rispetto alle centinaia di cellulari identici che ci sono in giro. Spesso ...

iPhone 2019 - fotocamera posteriore a triangolo : Come dimostrato da Huawei, infatti, le caratteristiche fotografiche sono diventate sempre più importanti nell'economia degli smartphone. Ed Apple, da sempre in prima linea in questo settore, non ...

iPhone 2019 : tre fotocamere e autonomia migliorata : Il nuovo smartphone di Apple potrebbe montare una tripla fotocamera al posteriore ed una batteria di maggiori dimensioni

Di un altro livello le batterie iPhone 2019 : ci aspettano diverse novità : Potrebbero regalare belle novità gli iPhone 2019 per quel che riguarda le rispettive batterie (sia la loro capacità che le funzionalità aggiuntive di cui saranno provviste). Stando a quanto sostenuto dall'analista Ming-Chi Kuo di KGI Securities (come riportato da 'macrumors.com'), la prossima generazione, che vedrà la luce non prima di 5, 6 mesi, supporterà il sistema di ricarica wireless inversa, cosa che consentirà all'occorrenza di poter ...

L'iPhone X 2019 si sbloccherà con una scansione delle vene : Non si conoscono ancora ulteriori dettagli, ma sembra proprio che Apple sia in procinto di presentare al mondo la novità, che si spera arrivi col lancio dell ' iPhone X 2019 . Contenuti sponsorizzati ...