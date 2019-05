Il Trono di Spade 8 | ora puoi riguardare le puntate più scure senza problemi

gqitalia

(Di mercoledì 8 maggio 2019) L'ultima stagione deldi, dai toni cupi e decisamente dark, ha spaccato a metà il pubblico tra chi è riuscito a godersi lo spettacolo su un tv OLED ben calibrato e chi ha intravisto a malapena gli scontri sul display di un tablet. In particolar modo l'episodio 3, quello con la battaglia di Winterfell, ha messo in crisi così tanti spettatori a causa del set notturno, troppo scuro da riuscire a vedere con facilità cosa accadesse sullo schermo, da far intervenire Sky in prima persona sul contenuto. La pay-tv, che detiene i diritti di trasmissione per l'Italia, ha registrato commenti negativi sia per la puntata sul satellite che per quella in streaming su NowTv e Sky Go (o sui decoder con On Demand) soprattutto per l'intervento massiccio dell'algoritmo di compressione che ha reso praticamente impossibile vedere la puntata. Come ha ...

giannigipi : Il mio pensiero alla fine dell'ultima, incredibile, puntata del Trono di Spade è stato: 'E ora chi pulisce?'. - zerocalcare : PARIGI/BORDEAUX/BRUXELLES L'esistenza beffarda mi porta in tour a parigi, bordeaux, ancora parigi e poi due giorni… - Gina17886201 : RT @fendente1: ?????????? l uomo é un essere schifosoo prende per moda e poi abbandona????Today: Effetto Trono di Spade: boom di acquisti di 'met… -