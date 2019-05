Cadavere in auto | è cugino di un bosso pentito

Trovato Cadavere in un’auto : è il fratello dell’ex sindaco di Belmonte : Antonino di Liberto, 49 anni, è stato Trovato senza vita nella sua auto a Belmonte Mezzagno, a 20 chilometri da Palermo. I finestrini della Bmw sono stati distrutti da una raffica di proiettili che hanno raggiunto anche lui, uccidendolo. La vittima è il fratello di Pietro Di Liberto, ex sindaco di Belmonte, e cugino del pentito di mafia Filippo Bisconti. Non si esclude la vendetta tra i moventi. Indagini in corso.

Lite di Charvensod - l'urto al suolo fatale per il 50enne morto Aosta - Depositata in Procura l'autopsia svolta sul Cadavere di Rachid ... : La morte di Rachid Ousalam , 50enne di origini marocchine che ha perso la vita a Charvensod lo scorso 23 settembre, durante una violenta Lite con il 46enne Remo Quendoz , è stata causata da un arresto ...

Pisa - ritrovato il Cadavere della donna dispersa : la sua auto era stata travolta dal torrente in piena : E’ stato ritrovato senza vita il corpo della donna milanese scomparsa il 23 aprile a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), dove era in vacanza. La vittima si trovava con il marito all’interno dell’auto travolta dal torrente in piena durante un temporale. L’uomo era stato sbalzato fuori al momento dell’impatto del mezzo con la massa d’acqua ed era riuscito a mettersi in salvo. Successivamente la vettura era stata ...

Auto travolta dal torrente : trovato il Cadavere della donna dispersa : Il corpo senza vita di Maria Grazia Milani è stato trovato a circa 5 km di distanza dal luogo della scomparsa

Chiavari - ucciso pentito di mafia con un colpo alla nuca : Cadavere trovato in auto : Pino Orazio, orefice di origine siciliana di 70 anni, è stato trovato cadavere nella sua auto parcheggiata in un parcheggio di via Dante a Chiavari, in provincia di Genova. Ex collaboratore di giustizia, in passato è stato legato alla famiglia dei Santapaola prima di diventare pentito di mafia. Nessuna pista al momento è esclusa, tra cui la rapina finita male.Continua a leggere

Schianto in auto - la vittima è un 17enne : una donna vede il Cadavere e muore stroncata da malore : Un ragazzino di appena 17 anni, Mario Landi, è morto in Campania nella scorsa notte, dopo un incidente avvenuto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino: il 17enne era originario di...

Amore criminale : Nadia e quel fidanzato-assassino che vagò col suo Cadavere in auto : La sera del 31 luglio 2017, Francesco Mazzega uccide, strangolandola, la fidanzata 21enne Nadia Orlando. Dopo aver commesso il delitto vaga ore con il cadavere della ragazza in auto sul sedile del passeggero, con la cintura allacciata. Questo agghiacciante dettaglio indigna tutto il Paese, tanto che il carcere si rivolta contro Mazzega. La storia è al centro della sesta puntata di Amore criminale.Continua a leggere

Cadavere carbonizzato e mutilato a Milano/ È di una donna? "Autopsia per esser certi" : Cadavere carbonizzato, senza testa nè arti trovato a Milano: appartiene a una donna? Solo l'autopsia potrà fare chiarezza, intanto si cercano testimoni.

Omicidio a Palermo - Cadavere nell’auto : Omicidio a Palermo. Un uomo di 34 anni, Francesco Manzella, è stato ucciso nella notte con un colpo di pistola alla testa secondo le prime informazioni. Il corpo è stato rinvenuto nella sua auto, una Volkswagen Polo, lungo la strada che collega il capoluogo a Sciacca, precisamente in via Gaetano Costa, nelle vicinanze del carcere Pagliarelli.A chiamare la polizia sono stati alcuni residenti che hanno sentito il rumore degli spari in strada. ...

