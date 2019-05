blogo

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Non c'è bisogno di aspettare quest'estate per vedere la gang di nuovo riunita. La Fox ha deciso di fare un regalo a tutti coloro che aspettano impazientemente (più o meno), il curioso progetto che vedrà di nuovo insieme sul piccolo schermo ilprincipale di.Un regalo che consiste in un(che vedete in alto) in cui Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green, Tori Spelling e Shannen Doherty -quest'ultima ha recentemente firmato per far parte del progetto- sono di nuovo insieme., ilcon ladeldipubblicato su TVBlog.it 08 maggio 2019 22:17.

PaoloSutera : #BH90210, il primo teaser con la reunion del cast di Beverly Hills, 90210 -