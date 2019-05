Ayoze Perez | potrebbe essere lui la seconda scelta del Napoli se non si chiudesse

ilnapolista

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Le voci di mercato sulche arrivano dai media spagnoli riportano la pista, calciatore rivelazione della Premier League e pupillo di Rafa Benitez nel Newcastle. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe lui la figuradalla dirigenza nel caso in cui la trattativa per Lozano non dovesse andare in porto. Il calciatore spagnoloutile alla formazione di Ancelotti in quanto, sebbene la sua originaria zona di competenza è la fascia destra, dove gioca come ala, nel suo 4-2-3-1 del Newcastle ha giocato come ala sinistra,punta, trequartista e all’occorrenza anche prima punta. Grande versatilità e velocità fanno di lui un giocatore jolly. Cresciuto nella squadra B del Tenerife, approda in Inghilterra nella stagione 2013/2014, ma è quest’anno che si è messo in evidenza disputando 36 match, con 11 gol e 2 assist. Se si tengono in considerazione ...

