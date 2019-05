Al via a Milano la decima edizione di Cibo a Regola d' arte 2019

Il settore viaggi e intrattenimento a Milano è di poco in territorio negativo - -0 - 68% - - autogrill si muove verso il basso : Scambi sotto i livelli della vigilia per il comparto viaggi e intrattenimento , mentre il comparto viaggi e intrattenimento europeo registra un ribasso più marcato. Il FTSE Italia Travel & Leisure ha ...

Tangenti Milano - il prezzo di Tatarella : soldi - viaggi - auto e carte di credito. Il corruttore : ‘Questo preleva come un toro’ : Chiedeva, Pietro Tatarella. Chiedeva soldi senza farsi problemi a Daniele D’Alfonso, titolare della della Ecol-Service srl. Che pagava, senza batter ciglio. Troppo preziosa per lesinare sui compensi la figura del consigliere comunale di Forza Italia, che per i magistrati di Milano – titolari dell’inchiesta che ha portato in carcere 28 persone tra politici, amministratori e capi d’azienda – era a libro paga ...

Milano. Alla Fiera di Rho al via Seeds Chips - The Global Food Innovation Summit : l'agrifood nel mondo vale 7 - 8 trilioni di dollari : ... sviluppo urbano, energia, salute, che insieme rappresentano il 60% dell'economia mondiale. La prima giornata del Summit ha visto anche la presentazione ufficiale di HOM Humans of Mediterranean, la ...

Football americano - Prima Divisione 2019 : Bolzano - Milano - Parma e Firenze vincono e scappano via in classifica : Il campionato di Prima Divisione di Football americano sta entrando nel vivo e ormai si sono definite le quattro squadre più forti del momento, nonché le favorite per la vittoria finale. Nonostante la classifica dica altro, però, anche le squadre sfavorite sulla carta stanno vendendo cara la palle, regalandoci partite sempre più spettacolari. Ne sono testimonianza i due match disputati ieri sera, Torino-Milano e Bologna-Firenze, anche se pure ...

Biella : Le buche colpiscono ancora - seri danni ad una ruota in via Milano : Disagi alla circolazione nella giornata di ieri, sabato 4 maggio. Un 29enne di Graglia ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine per un incidente occorso alla sua Audi. In particolare, il ...

Milano Summer Festival - al via con il concerto dei Metallica : La programmazione degli spettacoli e direzione artistica del Milano Summer Festival è a cura del Fabrique, club ideato e creato nel 2014 da Daniele Orlando, che anche quet'anno per la quinta stagione ...

Milano - via alle visite guidate delle Gev nei parchi della città : Milano, 2 mag., askanews, - Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con 'Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano', l'iniziativa organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie, Gev, del ...

Milano Food City al via - settimana dedicata a cibo solidarietà : Milano, 2 mag., askanews, - Saranno il sindaco Giuseppe Sala e l'arcivescovo Mario Delpini a dare il via domani, alle ore 17.30 presso il Refettorio Ambrosiano, alla terza edizione di Milano Food City.

Milano - meno avviamenti al lavoro : "In 6.000 a rischio esclusione" : Milano, 29 aprile 2019 - Giovani che inventano nuove opportunità di lavoro nella manifattura o nel commercio , startup hi-tech e un revival dell'agricoltura alle porte di Milano. Precari e rider che ...

Milano. Poteri di polizia amministrativa al personale viaggiante su treni : L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e polizia Locale di Regione Lombardia ha commentato quanto avvenuto a bordo di un convoglio della

Milano - il progetto di rigenerazione urbana in via Grosio di Arcadia Center vince un altro importante premio [FOTO] : Arcadia Center, l’ambizioso progetto di rigenerazione urbana a cura dello Studio Giuseppe Tortato Architetti, nel quartiere gallaratese a Milano, ha vinto la Menzione d’Onore ai The Plan Awards 2019, nella categoria Business&Office. A convincere la giuria di esperti internazionali, chiamati a decidere, l’architettura sinuosa e sostenibile dell’immobile, tuttora in costruzione (la consegna è prevista entro la fine dell’anno) che occupa una ...

Un bacio a Milano in attesa di un futuro insieme - i progetti di Belen e Stefano dopo il viaggio in Marocco : Belen Rodriguez e Stefano De Martino paparazzati prima del loro viaggio in Marocco: la serata in compagnia di parenti ed amici progettando un futuro insieme Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno sancito il loro ritorno di fiamma con il viaggio in Marocco insieme al figlio Santiago. dopo più di due anni da separati, il ballerino e la showgirl hanno ritrovato il sorriso e non si nascondono più neanche di fronte agli obbiettivi dei ...

Maxi-furto a Matteo Viviani : il colpo alla "Iena" aretina nella sua casa di Milano : Una "Iena" è finita nel mirino dei ladri. Ed è proprio Matteo Viviani, aretino e da sempre uno degli inviati di punta della trasmissioene televisiva di Italia Uno. L'appartamento di Milano di Matteo ...

