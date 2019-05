Viva la selfie-guerrilla

ilfoglio

(Di martedì 7 maggio 2019) Soltanto quei noiosi del Pd hanno così poco talento per il situazionismo da non aver capito che a Salerno è successa una meraviglia: a Matteo Salvini è scappato il telefonino di mano. Ha perso le staffe, ha fatto intervenire le guardie per sequestrare l’arma irriverente alla ragazza che gli si era a

Renato_Corghi : Pubblicità: 'Per te che non vivi senza selfie perfetti...'. Meglio che tu non viva proprio, fidati. - andserret : @danielecina Viva la Selfiestance ! #Salerno #selfie #Democrazia - DCornali : RT @VincenzoOrtolin: SELFIE Sono così perché ho deciso di lasciare tutte le ciocche dei miei capelli ai posteri. Chissà mai che, ... tra… -