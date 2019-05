Sollievo per Biglia | solo contusione

Playoff NBA – Sospiro di Sollievo Rockets : niente sospensione per Chris Paul - solo 35.000$ di multa : Dopo l’espulsione rimediata in Gara-1 della semifinale di Conference, Chris Paul è stato multato per una somma di 35.000 dollari: scongiurata l’ipotesi sospensione Finale incandescente in Gara-1 della semifinale di Conference fra Houston Rockets e Golden State Warriors. La franchgia texana ha avuto la palla del 103 pari a pochi secondi dalla fine, ma la tripla di James Harden è stata sputata fuori dal ferro. Il pallone è finito fra le mani ...

Sospiro di Sollievo per Wanda Nara : Ivana Icardi eliminata dal Grande Fratello 16 : Ivana Icardi fuori dalla casa del Grande Fratello 16, la sorella di Maurito eliminata dal reality per la gioia della cognata Wanda Nara Che la sua presenza al Grande Fratello 16 non fosse gradita alla cognata Wanda Nara è cosa risaputa. Proprio per questo, dopo l’eliminazione di Ivana Icardi dal reality condotto da Barbara d’Urso, la bella Wags avrà di certo tirato un bel Sospiro di sollievo. Diffidata da Wanda ...

Formula 1 - sospiro di Sollievo per la Williams : Baku risarcirà il team per l’incidente di Russell : Il promoter del Gp d’Azerbaijan ha rivelato che risarcirà la Williams per colpa del tombino che ha distrutto nelle FP1 la macchina di Russell La Williams tira un sospiro di sollievo, il circuito di Baku infatti risarcirà i danni subiti dalla monoposto di George Russell nel corso della prima sessione di prove libere. photo4/Lapresse Il pilota britannico infatti ha distrutto il fondo della FW42 per colpa di un tombino, alzatosi dopo il ...

Roma - sospiro di Sollievo per Manolas : l’esito degli esami tranquillizza Ranieri : Il difensore greco è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha dato esito negativo, facendo tirare un sospiro di sollievo a Ranieri Kostas Manolas potrebbe rientrare in vista del prossimo impegno della Roma, la risonanza magnetica a cui si è sottoposto il difensore greco non ha evidenziato lesioni. Alfredo Falcone/LaPresse Esito negativo dunque e sospiro di sollievo per Claudio Ranieri, che potrà contare dunque sul proprio pilastro ...

Posata la prima pietra dell'ospedale di Renzo Piano - sospeso tra gli alberi per dare Sollievo ai bambini - : Un'idea, quella di una casa sull'albero, che inevitabilmente richiama il desiderio di ogni bambino di puntare il naso all'insù e cominciare a sognare in un mondo parallelo, fatto di bellissimi odori ...

Sollievo Inter - nulla di grave per Borja Valero : Borja Valero si fermerà per qualche giorno di riposo, ma non ci sono lesioni muscolari per il calciatore spagnolo dell’Inter Esami clinici e strumentali all’Istituto Humanitas di Rozzano per il centrocampista dell’Inter, Borja Valero, uscito nella ripresa del match di domenica a Frosinone. Gli accertamenti hanno dato esito negativo per lesioni muscolari. Oggi riposo per il 34enne spagnolo che sarà valutato giorno per ...

Infortunio Piccini - sospiro di Sollievo per il terzino azzurro : le ultime : Cristiano Piccini ha lasciato stamane l’ospedale di Valencia, dove è rimasto sotto osservazione durante la notte per il colpo al costato ricevuto durante il derby col Levante. Il giocatore italiano era stato costretto a uscire dal campo in barella, senza riuscire a rialzarsi, dopo uno scontro fortuito con un avversario ma gli accertamenti hanno escluso lesioni o fratture. Da capire quando Piccini sarà nelle condizioni di tornare ...

L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità : Sollievo per fiumi e laghi - tanta neve sulle montagne : “L’arrivo del maltempo salva le campagne dalla siccità dopo che le precipitazioni sono state inferiori di 1/3 nel primo trimestre del 2019 rispetto alla media storica del periodo“: è quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Isac Cnr nel sottolineare che “lungo la Penisola l’area maggiormente penalizzata dalla mancanza di acqua è il Nord-Ovest dove finalmente è arrivata la pioggia. Le intense precipitazioni – sottolinea ...

Sospiro di Sollievo per Pelè - migliorano le condizioni di O’Rei : “penso di essere pronto a giocare di nuovo” : L’ex attaccante brasiliano ha tranquillizzato tutti dopo essere stato ricoverato per febbre alta e spasmi Pelé migliora e scherza con i suoi fan sui social. O Rei è stato ricoverato a Parigi mercoledì dopo essere stato colpito da febbre alta e spasmi muscolari durante la notte. Il 78enne campione brasiliano ha postato un messaggio su twitter per rassicurare tutti sulle sue condizioni: “Grazie per tutto il vostro amore. Gli ...

Milan - sospiro di Sollievo per Gattuso : Kessiè recupera per il match con la Juventus : Il centrocampista ivoriano si è allenato con il resto dei compagni questa mattina, smaltendo dunque l’infiammazione al ginocchio sinistro Franck Kessiè è pronto a riprendersi il suo posto nel centrocampo del Milan, dopo le assenze con Sampdoria e Udinese. Il centrocampista ivoriano, rimasto a riposo per un’infiammazione al ginocchio sinistro, è tornato a lavorare questa mattina con il resto dei compagni, candidandosi dunque ad ...

Sospiro di Sollievo per Dominique Archie - : La Pallacanestro Varese ha comunicato che gli accertamenti eseguiti questa mattina su Dominique Archie in seguito all'infortunio occorsogli durante la partita tra la Pallacanestro Openjobmetis Varese ...

Infortunio Cristiano Ronaldo : lieve lesione ai flessori della coscia destra. Sospiro di Sollievo per la Juventus : Cristiano Ronaldo si è sottoposto a degli esami medici a Lisbona dopo l’Infortunio subito ieri sera durante Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020. CR7 aveva abbandonato il campo al 28′ per apparenti problemi muscolari e gli esami effettuati in Patria lo hanno confermato come ha ribadito la Juventus tramite un comunicato stampa: si parla di “una lesione di apparente modesta entità ai flessori ...

Le notizie del giorno – Juve - sospiro di Sollievo per Ronaldo. Italia - Chiesa lascia il ritiro : Le notizie del giorno – Era attesa per oggi la sentenza dell’Uefa riguardante il gesto di Cristiano Ronaldo nel corso del ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid. Nessuna squalifica per il portoghese, che paga la stessa “pena” già inflitta a Simeone la settimana prima: multa di 20 mila euro. Il calciatore sarà dunque a disposizione di Allegri per l’andata contro ...

Sollievo Juventus : niente squalifica per Cristiano Ronaldo - i dettagli : Cristiano Ronaldo non pagherà a caro prezzo la sua esultanza in Juventus-Atletico Madrid come paventato nei giorni scorsi, solo una multa per il portoghse Cristiano Ronaldo solo multato. Questa la decisione dell’Uefa dopo l’esultanza di CR7 durante la gara tra la Juventus l’Atletico Madrid. Si è temuto per diversi giorni che potesse arrivar una squalifica di un turno per il fenomeno portoghese, dato che la sua esultanza ...