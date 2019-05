Mattarella in ospedale fa visita ai genitori di Noemi

Bimba ferita : il presidente Mattarella in ospedale a Napoli : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato in visita privata all'ospedale Santobono di Napoli, dove incontrerà i familiari della bambina di 4 anni ferita gravemente venerdì scorso in un agguato a piazza Nazionale. Il capo dello Stato ha raggiunto l'ospedale pediatrico al termine del Symposio Cotec e ha varcato il cancello d'ingresso in auto, senza fermarsi a parlare con i giornalisti.

Napoli - Mattarella in ospedale da Noemi : 16.21 Momento toccante al Teatro San Carlo di Napoli quando tutti i presenti, Mattarella e anche re Felipe di Spagna e il presidente del Portogallo,hanno dedicato un applauso alla piccola Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì scorso in Piazza Nazionale. Il presidente della Repubblica Mattarella poi si è recato all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dove è ricoverata. Le condizioni continuano ad essere gravi e la ...

