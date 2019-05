John Travolta Night il giovedì su Paramount Network

Amici 2019 serale - John Travolta balla con i ragazzi e con Rudy Zerbi e Stash : Amici 2019 serale John Travolta balla con i concorrenti nella prova proibitiva a sorpresa: Grease e Pulp Fiction i film da cui sono tratte le canzoni (Video) In assenza di Ricky Martin non poteva mancare l’ospite straniero nel serale di Amici 2019 ed ecco che Maria ha accolto in studio John Travolta già incontrato in passato a C’è Posta per Te e reduce (pochi mesi fa) da un passaggio da super ospite anche a Sanremo Young di Antonella ...

Amici 2019 serale - Pio e Amedeo l’esibizione del 27 aprile tra Rovazzi e John Travolta : Amici 2019 serale l’esibizione di Pio e Amedeo nella quinta puntata (Video) Mentre la puntata si avviava alla conclusione con quella che poi sarà l’eliminazione di Valentina, ecco arrivare anche nella quinta puntata di Amici 2019 il momento di Pio e Amedeo. I due comici, accolti come al solito da un’ovazione, non potevano farsi mancare l’occasione di partire nel loro pezzo da Rovazzi che ha preso il posto per una sera ...

«Amici 18» : dalla delusione di John Travolta allo sfogo della Bertè : Amici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: il seraleAmici 18: la prima serataAmici 18: la prima serataAmici 18: la prima serataAmici 18: la prima serataAmici 18: la prima ...

Selvaggia Lucarelli e la frecciatina ad Amici : "Stasera il vero John Travolta è a Ballando con le stelle" : Stilettata di fioretto quella di Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle, nei riguardi di Amici. La giornalista ed opinionista tv, commentando il boogie di Enrico Lo Verso e Samanta Togni, ha evidenziato che il vero John Travolta ballerino è apparso sulla pista del dance show di Rai 1 nell'energia e nel giubbotto di pelle dell'attore palermitano, e non altrove. L'attore americano è stato infatti ospite del talent show di Maria ...

John Travolta balla ad Amici con Umberto e Valentina - sorpresa al Serale (Video) : Serale Amici, John Travolta balla con Umberto e Valentina Il momento tanto atteso è arrivato: John Travolta ha ballato con Umberto Gaudino e Valentina Vernia al Serale di Amici 18. Certo, non ha fatto le coreografie per intero ma i passi che tutti ci aspettavamo li ha fatti tutti mandando in delirio il pubblico in […] L'articolo John Travolta balla ad Amici con Umberto e Valentina, sorpresa al Serale (Video) proviene da Gossip e Tv.

Amici 18 - John Travolta ospite - balla 'da fermo' : ...

Amici 18 serale - puntata 27 aprile 2019 in diretta : John Travolta : [live_placement] Oggi, sabato 27 aprile, in prima serata su Canale 5 andrà in onda il quinto appuntamento del serale di Amici 18. Il programma è ideato e condotto da Maria De Filippi; la produzione è di Fascino P.g.t. Regia: Andrea Vicario. TvBlog seguirà la puntata in liveblogging.Amici 18 serale, puntata 27 aprile 2019: anticipazioni e ospitiprosegui la letturaAmici 18 serale, puntata 27 aprile 2019 in diretta: John Travolta pubblicato ...

#Amici18 – Il Serale – Quinta puntata del 27 aprile 2019 – Ospiti : Arisa - Irama e John Travolta. : Il Serale della diciottesima edizione di Amici ritorna questa sera con la sua Quinta puntata. Nei prossimi nove sabati sera, i dodici ragazzi della scuola più famosa d’Italia si sfideranno a colpi di canzoni e coreografie per conquistare la vittoria finale del talent show ideato e condotto da Maria de Filippi. Tutto rigorosamente in diretta, sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. AMICI 18 | Il Serale Come sempre, ...

Amici : questa sera arriva John Travolta come ospite d'eccezione : Quest'anno per il serale di Amici sono state fatte davvero le cose in grande. La star del pop Ricky Martin a capo della squadra bianca, il tenore Vittorio Grigolo a capo di quella blu e questa sera arriverà addirittura un ospite d'eccezione, la star internazionale: John Travolta. L'attore, cantante e ballerino statunitense, ha ottenuto la fama internazionale con i film: "La febbre del sabato sera" per il quale ha ricevuto una candidatura ...

Ballando contro Amici : Milly punta su Cochi e Renato - da Maria arrivano John Travolta - Irama e Arisa : Maria De Filippi - Milly Carlucci Nuovo atto della sfida tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci e Amici di Maria De Filippi, in una serata all’insegna del ponte, ma anche di Inter-Juventus. Ballando con le Stelle 2019: anticipazioni quinta puntata di sabato 27 aprile In diretta su Rai 1 dalle 20.35, Milly Carlucci conduce la quinta puntata di Ballando con le Stelle 2019. Il programma affronta il giro di boa con Angelo Russo in ...

Amici 18 - arriva John Travolta a far euro ballare euro Maria. Assente il giudice Ricky Martin : Grandissime novità per la puntata di Amici del 27 aprile, prima tra tutte l'assenza del giudice Ricky Martin che solo per questa settimana non sarà presente perché impegnato a Portorico in una serata ...

Amici - sfida tra titani : non solo John Travolta - Maria De Filippi chiama altri due big. Chi sono : Dopo l'assenza di Loredana Bertè e gli impegni oltre oceano di Ricky Martin, Maria De Filippi svela i suoi assi nella manica. Qualche giorno fa aveva annunciato la presenza di John Travolta per la quinta puntata del serale di sabato. A sorpresa l'attore de La febbre del sabato sera coinvolgerà i rag

Amici 2019 serale - le anticipazioni di sabato 27 aprile senza Ricky Martin ma con John Travolta : Amici 2019 serale sabato 27 aprile ricco di sorprese ideate da Maria De Filippi in una puntata senza Ricky Martin John Travolta in arrivo all’insaputa dei ragazzi Irama e Arisa gli ospiti che si esibiranno con i concorrenti rimasti Puntata di Amici di sabato 27 aprile che sarà insolita rispetto alle precedenti in primo luogo non ci sarà Ricky Martin come annunciato dallo stesso artista, perchè dovrà prender parte a un evento benefico della ...

Amici - John Travolta fa ballare Maria : le anticipazioni della quinta puntata : Sabato 27 aprile, in prima serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il serale. Arisa e Irama duettano con i cantanti...