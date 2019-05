Il tifoso contestatore | spesso non pagante | pretende ma ci mette poco di suo

ilnapolista

(Di martedì 7 maggio 2019) Finalmente, come sospirano in molti, la stagione calcistica del Napoli non ha più nulla da dire. È finita con tre giornate di anticipo.Resta nell’aria la severità con cui ormai troppi napoletani giudicano quella che un tempo era definita la loro “squadra del cuore”.Amarezze premeditate per una parte di tifoseria che, sin dalla scorsa estate, aveva già manifestato tutto il suo disamore per una squadra che aveva perso forse l’unico motivo per cui in tanti affermavano di seguirla. Il “comandante” Sarri era riuscito a farsi amare dal pubblico, non solo per il suo gioco accattivante, ma soprattutto per essersi dichiarato figlio di questa città. Ma anche per essere statoil primo oppositore interno della società per la quale lavorava e con la quale stava portando il Napoli sempre più vicino al sogno scudetto, stabilendo record su record.Questa squadra, orfana di Sarri, era ...

