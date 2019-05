Ferrari - Crescita a doppia cifra nel primo trimestre

quattroruote

(Di martedì 7 maggio 2019) Il Campionato di Formula 1 sta riservando, almeno per il momento, solo delusioni allama la Casa di Maranello può consolarsi con i dati finanziari del. Nei primi tre mesi dell'anno l'azienda del Cavallino Rampante ha infatti visto le consegne, i ricavi e gli utili crescere asu nuovi livelli record. La Portofino spinge le consegne. Nel dettaglio le consegne, pari a 2.610 unità, sono cresciute del 22,7% con i modelli a 8 cilindri in ascesa del 30,6% e i 12 cilindri in miglioramento del 4,1%. "La performance dei modelli V8 - hanno spiegato da Maranello - è stata guidata in particolare dalle robuste consegne dellaPortofino. Ciò è stato in parte compensato dai minori volumi della famiglia 488, con la 488 GTB e la 488 Spider che si avvicinano al termine del loro ciclo di vita, la 488 Pista in fase die la 488 Pista ...

