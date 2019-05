Calciomercato | sorpresa dalla Spagna | Di Francesco in pole per la panchina del Siviglia

sportfair

(Di martedì 7 maggio 2019) Dopo Montella ilpotrebbe puntare su un altro tecnico italiano, l’ex giallorosso Eusebio DiPotrebbe essere alil futuro di Eusebio Di. A quanto riporta oggi ‘Marca’ l’ex tecnico della Roma è il candidato numero 1 per guidare la squadra spagnola la prossima stagione. A spingere l’allenatore abruzzese in Liga sarebbe il direttore sportivo delMonchi che ha lavorato con Dialla Roma e lo ha invitato al Ramón Sanchez-Pizjuan per assistere a-Betis. Candidato a sostituire inJoaquín Caparros la prossima stagione c’è anche il nome del tecnico francese, anche lui ex giallorosso, Rudy Garcia. (Int/AdnKronos)L'articolo: Diinper ladelSPORTFAIR.

