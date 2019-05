Bari | ruba escavatore da un cantiere | in manette un 65enne

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) Maria Girardi Nicola Calvio, già noto alle Forze dell'Ordine, è stato intercettato sulla tangenziale in direzione sudNegli scorsi giorni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato con le accuse di furto aggravato e riciclaggio un uomo di 65 anni originario di Cerignola (Comune in provincia di Foggia). Si tratta di Nicola Calvio (già noto per vari precedenti alle Forze dell'Ordine) che è stato beccato sulla tangenziale mentre, a bordo di un tir, trasportava unto poco prima in unedile del quartiere San Paolo di. A seguito di una segnalazione anonima giunta al 113, gli uomini delle Volanti hanno dato immediatamente l'avvio ad una operazione di ricerca che in breve tempo ha dato i suoi frutti. Infatti, sulla tangenziale in direzione sud, i poliziotti sono riusciti ad intercettare un camion di grosse dimensioni corrispondente ...

