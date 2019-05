Bambina ferita a Napoli | la prognosi resta riservata | «Noemi è ancora grave»

Bambina ferita a Napoli - i medici : “Condizioni estremamente gravi - è sedata” : La bimba di 4 anni, N.S, ferita durante una sparatoria venerdì pomeriggio a Napoli, è «tuttora sedata e collegata al ventilatore meccanico. Le sue condizioni cliniche permangono estremamente gravi e la prognosi riservata». Lo si apprende dai medici del pediatrico Santobono di Napoli....

Noemi - Bambina ferita a Napoli. La mamma in lacrime : «Quando potremo riportarla a casa?» : La piccola Noemi, la bambina di quattro anni rimasta ferita durante una sparatoria tra camorristi a Napoli, sta lottando tra la vita e la morte. Le sue condizioni restano gravi ma stabili e ai...

Bambina ferita a Napoli - il cardinale : “Camorristi barbari. Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio” : Mentre dall’ospedale pediatrico Santobono di Napoli arrivano le ultime notizie sulle condizioni “gravi ma stabili” della piccola di 4 anni ferita durante un agguato a Napoli, da un’altra istituzione arriva una riflessione durissima su quanto accaduto ieri pomeriggio tra la folla. “Il sangue innocente grida vendetta al cospetto di Dio – ha detto il cardinale Crescenzio Sepe all’inizio della funzione religiosa ...

Napoli - spari tra la folla - ferita Bambina di 4 anni : lotta tra la vita e la morte : Ho solo quattro anni e risponde al nome di Noemi, la bimba ferita durante una sparatoria nella città di Napoli. Ora il piccolo angelo si trova nel reparto di rianimazione e terapia intensiva in attesa che i medici specialistici le estraggano il proiettile che l'ha colpita, conficcandosi tra le costole. Al momento dell'agguato la bambina si trovava a passeggiare in strada in compagnia di sua nonna Immacolata. I terribili fatti sono avvenuti ...

