Appalti in Calabria | trema il Pd | il presidente Oliverio è nei guai

ilgiornale

(Di martedì 7 maggio 2019) E venti persone, molte delle quali sono esponenti di primo piano della politica regionale, sono indagate nell'ambito di un'inchiesta della procura di Catanzaro sulla gestione dipubblici in ...

HuffPostItalia : Mario Oliverio, indagato il presidente della regione Calabria per appalti a Cosenza - Virus1979C : Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio, il sindaco di Cosenza e una deputata dem. - SaggioYogurt : RT @valy_s: In #Lombardia, indagati quelli di #FI... In #Calabria,PAR CONDICIO: Indagati in merito ad inchiesta su grandi opere, il Pres. d… -